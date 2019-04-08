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中部年輕原民鮭魚返鄉接棒種茶 行銷高山茶先學茶道

2019-04-08 11:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市原住民關懷協會舉辦圓融盛會，年輕茶農學茶道。圖/曽朝榮提供
台中市原住民關懷協會舉辦圓融盛會，年輕茶農學茶道。圖/曽朝榮提供
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台灣高山茶在華人世界很受歡迎，年輕原民青年「鮭魚返鄉」接棒家業從事茶葉耕作的人數逐年增加，台中市原住民關懷促進協會為舉辦「園融盛會」活動，提倡以茶代酒會友，打開金萱茶、烏龍茶品內銷通路。

台中市原住民關懷促進協會「園融盛會」活動，邀請南印度甘丹寺堪布、羅桑才培仁伯切及牧師趙令級，三教融合祈福。

市議員曽朝榮與立委孔文吉、市府民政局專委賴森林與原委會代表等人都共襄盛舉。

協會理事長沈春美表示，陸續開辦烘焙等培訓班，安排品茶活動，希望以茶代酒會友，提供各界體會高山茶的清甘醇冽之美。

曾朝榮指出，原住民才華洋溢，不論歌藝、舞蹈都有很傑出的表現，現在種茶推茶道，更上一層樓。

台中市原住民關懷促進協會舉辦茶道禮儀，具正面意義，提升優質的生活領域。他並捐出3000件衣服，提供協會轉送弱勢家庭。

來自信義鄉的高姓茶師說，當地原民茶農種植、販賣金萱茶、烏龍茶等品項，但每季近千斤，收成有限，每斤1500至1800元的售價，長期自產自銷，還待打開通路。

高姓茶師認為，社會環境變遷，原民青年重回部落，接棒家業從事茶葉耕作，人數逐年增加。

年輕茶農與農會成立產銷班，如何在高山茶產能有限情形下，避免越南等次等茶品魚目混珠，輔導年輕茶農先期開拓內銷市場，進而打通外銷，有待政府相關單位的整合協助。

台中市原民關懷促進會辦盛會，市議員曾朝榮(左三）理事長沈春美（左四）立委孔文吉出...
台中市原民關懷促進會辦盛會，市議員曾朝榮(左三）理事長沈春美（左四）立委孔文吉出席。圖/曾朝榮提供
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