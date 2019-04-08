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社區營造大學開課 學生想拿學分先到社區long stay

2019-04-08 07:55聯合報 記者林敬家╱即時報導

中原大學生住進埔鹽鄉社區多日，為在地活化想解方。圖／吳素秋提供
中原大學生住進埔鹽鄉社區多日，為在地活化想解方。圖／吳素秋提供
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台灣社區營造行之有年，就連大學也開設社區營造課程，中原大學景觀學系40名學生最近還實地下鄉分別到彰化縣埔鹽鄉大有村、瓦窯村、西湖村與天盛村「long stay」，花了6天時間在清明連假前提出對各社區的營造的規畫與設計構想，包括髒亂點改善活化，融入產業以及設計出適合青年創業的空間等。

埔鹽鄉務農人口多，西湖社區的志工年紀平均約70歲，社區雖發展的早但停滯多年，直到近年開始找回人力逐漸活絡，理事長張佩岑說，社區發展除了讓在地人有歸屬，也要創造亮點讓外地人了解他們特色，但當地閒置土地少，能發揮空間受限，甚至去年已申請相關經費，但因用地難以取得，經費全又收了回去。

中原大學10名學生進駐到西湖區，從認識在地開始，進而發現當地因有收購「蔥」的中盤商，種蔥的農家不少，他們將連接社區的小巷弄規畫為風車廊道，讓原本陰暗的通道成為景觀，還在活動中心棚子下結合雨水回收再利用感念，規畫洗蔥體驗區，以有限空間創造亮點。

而大有社區已有豐富的社區營造經驗，甚至有經費聘請青年回到社區工作，社區理事長吳素秋指出，這次學生進駐主要規畫陳氏古厝順昌號、郭家古宅後院的使用，他們計畫將老宅設計為可供青年創業的空間，活化讓社區之寶。

中原大學景觀系助理教授連振佑在校開設「社區營造與民眾參與」課程，他指出，學生設計不該侷限在圖紙上的天馬行空，走進社區了解當地才能滿足使用者需要的規畫。

行政院又今年訂為地方創生元年，希望協助鄉鎮市發展地方特色，大有社區經理劉弘毅指出，在地創生需要跨社區、跨村合作，透過體驗經濟、不同社群結合以及空間利用等要件才能促成，北部現在已有許多老地方活化的例子，但中南部更有農村底氣，加上人的參與，才能將構想實現。

中原大學學生進駐埔鹽鄉社區6天協助社區營造規畫。記者林敬家／攝影
中原大學學生進駐埔鹽鄉社區6天協助社區營造規畫。記者林敬家／攝影
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中原大學生埔鹽鄉協助社區營造，製作小模型。圖／吳素秋提供
中原大學生埔鹽鄉協助社區營造，製作小模型。圖／吳素秋提供
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中原大學生住進埔鹽鄉社區多日，為在地提出新的設計元素與方案。圖／吳素秋提供
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