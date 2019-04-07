亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



田中清潔隊對民眾垃圾袋破袋檢查，發現回收物。圖／田中鎮公所提供 分享 facebook 彰化縣鄉鎮市清潔隊為讓民眾落實環境維護與資源回收觀念，對違規人紛紛祭出鐵腕，田中鎮今年3月罕見的開出一張因違反環境衛生行為6千元罰單，人口最多的彰化市一年來也在五個定點垃圾收集區設置高規格的監視器，及時監控現場還能廣播，也能鎖定特定車牌，目前已開出上百張罰單。

田中清潔隊日前在鎮內的河川用地發現10多包的未分類垃圾，裡頭有家庭垃圾混雜著鐵條、可回收瓶罐等，研判是有心人士遭清潔車拒收後，自行找地方亂丟，為安全起見3月5日找來派出所員警與稽查人員一起翻出垃圾，發現內有帳單和整疊出貨單，循線通知當事人說明，該業者一口承認並承諾清理。

但清潔隊認為亂丟大量垃圾惡性重大，依廢棄物清理法裁處6千元罰鍰，當事人上個月底也配合繳交完畢，田中清潔隊長張家禎指出，垃圾落地與資源回收問題長年無解，但地方首長態度是關鍵，這次開單重罰希望能有效提醒民眾，不過取締開單講求證據，常見垃圾卻找不到主人，也造成執法上的困難。

彰化市清潔隊近期發現市區往鹿港方向的的涵洞中每幾天就有幾包垃圾，研判是出自同一戶人家丟棄，為了找出當事人，最近加裝監視器，目前已鎖定特定車牌。

彰化市定點垃圾收集區過去也因垃圾落地堆積環境髒亂，民代一再要求改善，目前五個收集區都裝設監視器，畫面連線到隊部，一有人接近警戒區畫面就會以線框呈現，曾被抓到的違規民眾車牌也會被鎖定，卻有當事人故意將機車停遠，拿著垃圾靠近收集區避免被發現。