一「旗」一會 大甲媽信徒報到

相關新聞
空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢2019-04-07 10:34
南投偏郷兒童受邀到遊樂園玩 小朋友：興奮到睡不著2019-04-07 09:53
年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態2019-04-07 08:10
八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到2019-04-07 07:50
拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多2019-04-06 22:49
中市開源 蓋複合式活動中心1、2樓租超商、超市2019-04-06 22:37
海巡署租台中港土地 承造商沒防揚塵遭罰10萬2019-04-06 22:34
創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶2019-04-06 19:33
影／博物館級第一代保險箱 竟是木頭做的2019-04-06 18:56
紓解財政問題！台中新蓋活動中心 1樓租給商場2019-04-06 15:25
大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接2019-04-06 14:32
新中橫公路台21線邊坡施工 8日起交通管制2019-04-06 14:24
青創小確幸！台中市補貼貸款利息 最多可省10萬元2019-04-06 14:24
台74線快官路段 估尖峰時段下午4時至晚上2019-04-06 13:28
台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善2019-04-06 12:04
新加坡青年創業 現烤可頌鹹蛋黃入餡2019-04-06 11:11
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園2019-04-06 19:12
拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多2019-04-06 22:49
免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選2019-04-06 17:07
轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」2019-04-06 18:42
把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店2019-04-06 19:20
八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到2019-04-07 07:50
誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出2019-04-06 21:45
嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天2019-04-06 19:51
女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」2019-04-06 16:58
桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花2019-04-06 19:42
韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信2019-04-06 23:24
「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮2019-04-06 15:16
桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪2019-04-07 08:14
看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案2019-04-06 16:18
服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的2019-04-07 11:15
李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見2019-04-06 14:47
影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功2019-04-06 18:12
新北碧潭水舞 連2天遊客爆量2019-04-06 19:58
內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案2019-04-06 13:57
隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房2019-04-06 14:22
台南下營香躦轎腳人龍不絕 賴清德明參拜2019-04-06 19:22
2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠2019-04-06 19:44
新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金2019-04-06 14:28
小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷2019-04-07 09:54
墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史2019-04-06 19:55
民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運2019-04-06 14:24
台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最2019-04-06 13:53
大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接2019-04-06 14:32
大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機2019-04-06 18:21
台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點2019-04-06 13:52
大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮2019-04-06 19:42
空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢2019-04-07 10:34
影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽2019-04-06 16:38
獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」2019-04-06 18:52
年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態2019-04-07 08:10
女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點2019-04-06 12:25
遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大2019-04-07 09:05
高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別2019-04-06 11:55
創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶2019-04-06 19:33
推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓2019-04-06 23:16
留言