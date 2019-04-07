一「旗」一會 大甲媽信徒報到

2019-04-07 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中大甲鎭瀾宮大甲媽今晚10點起駕，要參加繞境的信徒拿令旗向大甲媽報到，由廟方工作人員在旗幟上蓋章。