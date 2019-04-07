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一「旗」一會 大甲媽信徒報到

2019-04-07 11:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中大甲鎭瀾宮大甲媽今晚10點起駕，要參加繞境的信徒拿令旗向大甲媽報到，由廟方工作人員在旗幟上蓋章。

媽袓號稱台灣最強「天后」，全台信徒眾多，廟內大香爐成為信眾祈福重點，有人拿家人的衣物丶學生證丶書籍等五花八門，都拿來「過爐」，熏香後如同媽祖加持。

信徒拿令旗向大甲媽報到。記者陳秋雲/攝影
信徒拿令旗向大甲媽報到。記者陳秋雲/攝影
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信徒拿令旗向大甲媽報到。記者陳秋雲/攝影
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信徒一早來到鎮瀾宮向大甲媽參拜。記者陳秋雲/攝影
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信徒拿家人衣物在鎮瀾宮香爐過爐，請媽祖加持。 記者陳秋雲/攝影
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