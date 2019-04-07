南投偏郷兒童受邀到遊樂園玩 小朋友：興奮到睡不著

2019-04-07 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



公益團體「大蘋果小太陽」昨天邀請200多位南投縣信義鄉、仁愛鄉偏鄉學童與家長到台中麗寶樂園玩，許多偏鄉兒童幾乎沒到過遊樂園，園方也投入公益行列，招待他們入園，小朋友興奮說「幾個禮拜前就開始期待，想玩雲霄飛車、坐摩天輪，前晚興奮到睡不著覺！」，有些兒童清晨起床走路趕搭車，就為了雲宵飛車。

主辦單位這次共邀南投縣紅香、力行、達觀、卡度等原住民部落學子至麗寶樂園遊玩，大蘋果小太陽創辦人陳圓圓表示，兒童節連假不少家長帶著孩子四處旅遊，但許多山區偏鄉學童卻因為家境不佳、交通不便，連下山都很困難更遑論出遊，於是募集各界愛心，讓孩子一圓去樂園的心願。

陳圓圓表示，這場旅程光交通就是一大難題，幸有善心人士贊助遊覽車，就連與麗寶國際賽車場有密切合作的台灣越野賽車教父陳和皇，也出動自身收藏的國光號灰狗巴士接送；但部落產業道路崎嶇，兒童們要先由四輪傳動車輛載到較平坦的區域才能轉遊覽車，相當費時，路途較遠的孩子清晨啟程，下午3點就得搭車返程，能玩的時間相當短暫。