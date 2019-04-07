親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

南投偏郷兒童受邀到遊樂園玩 小朋友：興奮到睡不著

2019-04-07 09:53聯合報 記者游振昇╱即時報導

公益團體「大蘋果小太陽」昨天邀請200多位南投縣信義鄉、仁愛鄉偏鄉學童與家長到台中麗寶樂園玩，許多偏鄉兒童幾乎沒到過遊樂園，園方也投入公益行列，招待他們入園，小朋友興奮說「幾個禮拜前就開始期待，想玩雲霄飛車、坐摩天輪，前晚興奮到睡不著覺！」，有些兒童清晨起床走路趕搭車，就為了雲宵飛車。

主辦單位這次共邀南投縣紅香、力行、達觀、卡度等原住民部落學子至麗寶樂園遊玩，大蘋果小太陽創辦人陳圓圓表示，兒童節連假不少家長帶著孩子四處旅遊，但許多山區偏鄉學童卻因為家境不佳、交通不便，連下山都很困難更遑論出遊，於是募集各界愛心，讓孩子一圓去樂園的心願。

陳圓圓表示，這場旅程光交通就是一大難題，幸有善心人士贊助遊覽車，就連與麗寶國際賽車場有密切合作的台灣越野賽車教父陳和皇，也出動自身收藏的國光號灰狗巴士接送；但部落產業道路崎嶇，兒童們要先由四輪傳動車輛載到較平坦的區域才能轉遊覽車，相當費時，路途較遠的孩子清晨啟程，下午3點就得搭車返程，能玩的時間相當短暫。

麗寶樂園園長王永豪表示，幾年前曾與大蘋果小太陽共同接待千位偏鄉學童入園，因緣際會得知他們自921地震後，展開到偏鄉雪中送炭的行列，更協助輔導偏鄉學童擔任志工，投入發送物資、課輔與反毒的行列，避免因為家庭困頓而誤入歧途，相當認同他們理念，因此這次全數招待偏鄉學童入園，也讓親子有難得的出遊體驗、增進親子感情。

南投偏鄉兒童受招待，到麗寶樂園玩。圖／麗寶樂園提供
南投偏鄉兒童受招待，到麗寶樂園玩。圖／麗寶樂園提供
分享
南投偏鄉兒童受招待，到麗寶樂園玩。圖／麗寶樂園提供
南投偏鄉兒童受招待，到麗寶樂園玩。圖／麗寶樂園提供
分享

偏鄉麗寶樂園
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

中市開源 蓋複合式活動中心1、2樓租超商、超市

2019-04-06 22:37

海巡署租台中港土地 承造商沒防揚塵遭罰10萬

2019-04-06 22:34

創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶

2019-04-06 19:33

影／博物館級第一代保險箱 竟是木頭做的

2019-04-06 18:56

紓解財政問題！台中新蓋活動中心 1樓租給商場

2019-04-06 15:25

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

新中橫公路台21線邊坡施工 8日起交通管制

2019-04-06 14:24

青創小確幸！台中市補貼貸款利息 最多可省10萬元

2019-04-06 14:24

台74線快官路段 估尖峰時段下午4時至晚上

2019-04-06 13:28

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

新加坡青年創業 現烤可頌鹹蛋黃入餡

2019-04-06 11:11

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮

2019-04-06 15:16

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

台南下營香躦轎腳人龍不絕 賴清德明參拜

2019-04-06 19:22

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機

2019-04-06 18:21

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」

2019-04-06 18:52

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55

創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶

2019-04-06 19:33

大貨車載著佛殿趴趴走 信眾驚嘆「行動佛殿」巧思

2019-04-06 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top