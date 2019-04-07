年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



隨著時代的演變，商圈也有興衰，台中市審計新村、草悟道停車場和在七期豪宅區的「T&R廣場」近年會成為走逛的新聚落，在於它年輕、先進又創新，甚至連衛生環境條件都好，尤其它們各具特色、市場區隔不同，已走出商圈的新型態。

以草悟道停車場為例，它地下一樓的引進多種無人商店，像是泡咖啡機器人、VR遊戲機、大型扭蛋機、KTV機和各式的販賣機，只要投幣就可以歡唱、玩樂或喝一杯咖啡，完全和時代結合，當然也抓住年輕人的心。經營半年以來，頗為吸引年輕人前往，或是家長帶著小朋友去逛。

審計新村的市集散發出濃濃的文青風，沿途有農作、飾品、手作小物等，都是年輕人所愛；周邊店家也有許多是年輕人創業而來。他們也許資本不大，但從店的設計到經營，也不難發現他們的用心和想走出日本「職人」水準的企圖。

因此，甚至是經營理髮店，也有與一般理髮店不同的風味，經常一位難求。加上聚落由老建築活化而來，處處是可以自拍、互拍的角落，也迎合時下年輕人愛自拍的方向。