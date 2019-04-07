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八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

苗栗、彰化、南投等3縣近年一再發生石虎遭路殺事件，引起社會關切石虎保育問題；大葉大學生物資源系助理教授徐歷鵬說，八卦山脈這2年已3 次在不同地點的山林間發現石虎身影，去年11月23日在彰化縣社頭鄉與南投市間拍到石虎後，就沒有新的發現紀錄。

石虎已被列入瀕臨絕種的本土保育類動物，八卦山脈彰化縣北端的芬園鄉，到最南的二水鄉，及南投縣竹山、集集都發生石虎遭路殺意外；去年，南投林管處委託大葉大學生物資源系進行「八卦台地動物資源調查監測及石虎保育推廣計畫」，這項計畫已接近完成階段，預定6月間提出期末報告。

計畫主持人徐歷鵬說，八卦山脈已3次拍攝到石虎活體紀錄，第一次是2017年10月間特生中心在芬園鄉文德國小附近發現，另2次是大葉大學發現；大葉師生2018年5月21日在南投市鳳鳴國中附近、11月23日在社頭鄉與南投市南峰高爾夫球場間的山林，「這3個點彼此相臨或不遠處，研判有一定的地緣關聯性。」

參與調查計畫的大葉大學生資系二年級生尹若宇說，八卦山脈從北到南約33公里，他們以2x2平方公里為區塊，選擇適當的樹木架設紅外線自動相機，總共安裝50台，每台都要記錄2000小時，雖然他和同學安裝的相機只在社頭與南投市間拍到1隻石虎，仍非常興奮，能發現1隻就有調查意義。

讓大葉師生憂心的是八卦山脈的流浪貓狗數量很多。尹若宇說，他們利用紅外線自動相機拍到最多的哺乳類動物竟然是流浪貓狗，其次是白鼻心、鼬獾、水鹿；「流浪貓狗顯然是人類棄養後在山林間自然繁殖形成族群，因有攻擊性和傳染病問題，對八卦山脈本土動物生態是一大隱憂。」

大葉大學生物資源系在八卦山脈林間安裝紅外線照相機，曾拍到石虎蹤跡。圖／大葉大學提...
大葉大學生物資源系在八卦山脈林間安裝紅外線照相機，曾拍到石虎蹤跡。圖／大葉大學提供
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大葉大學生物資源系學生尹若宇在八卦山脈林間安裝紅外線照相機，曾拍下石虎。圖／大葉...
大葉大學生物資源系學生尹若宇在八卦山脈林間安裝紅外線照相機，曾拍下石虎。圖／大葉大學提供
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大葉大學生物資源系師生去年11月間在八卦山脈的社頭鄉與南投市（南峰高爾夫球場）西...
大葉大學生物資源系師生去年11月間在八卦山脈的社頭鄉與南投市（南峰高爾夫球場）西南側山林，利用紅外線照相機拍到石虎身影。圖／大葉大學生資系提供
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石虎大葉大學大學生
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