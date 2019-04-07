八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



苗栗、彰化、南投等3縣近年一再發生石虎遭路殺事件，引起社會關切石虎保育問題；大葉大學生物資源系助理教授徐歷鵬說，八卦山脈這2年已3 次在不同地點的山林間發現石虎身影，去年11月23日在彰化縣社頭鄉與南投市間拍到石虎後，就沒有新的發現紀錄。

石虎已被列入瀕臨絕種的本土保育類動物，八卦山脈彰化縣北端的芬園鄉，到最南的二水鄉，及南投縣竹山、集集都發生石虎遭路殺意外；去年，南投林管處委託大葉大學生物資源系進行「八卦台地動物資源調查監測及石虎保育推廣計畫」，這項計畫已接近完成階段，預定6月間提出期末報告。

計畫主持人徐歷鵬說，八卦山脈已3次拍攝到石虎活體紀錄，第一次是2017年10月間特生中心在芬園鄉文德國小附近發現，另2次是大葉大學發現；大葉師生2018年5月21日在南投市鳳鳴國中附近、11月23日在社頭鄉與南投市南峰高爾夫球場間的山林，「這3個點彼此相臨或不遠處，研判有一定的地緣關聯性。」

參與調查計畫的大葉大學生資系二年級生尹若宇說，八卦山脈從北到南約33公里，他們以2x2平方公里為區塊，選擇適當的樹木架設紅外線自動相機，總共安裝50台，每台都要記錄2000小時，雖然他和同學安裝的相機只在社頭與南投市間拍到1隻石虎，仍非常興奮，能發現1隻就有調查意義。