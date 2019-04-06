拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



高鐵台中站營運通車12年，帶來大批人潮與車潮，形成烏日副都心，比鄰的高鐵特區住宅大樓吸引外縣市人口進駐，而隨著捷運綠線通車腳步接近，包括精銳建設、龍寶建設、惠宇建設、北部建商等都在此區插旗。李姓大樓住戶說，附近很多新大樓開燈率高，有的入住率達7成，他是彰化人，發現樓下，隔壁棟鄰居都是同郷，很多是彰化鄉親搬到此地，反而台中本地人不多。

台中市府近年積極發展，引進展覽、物流、商務、休閒娛樂及康健體驗等產業，如2017年國泰人壽投資的「物流共和國台中園區」，正式營運後作為中部的物流基地，而烏日、水湳雙會展中心與ATT大型購物中心也在規畫中，去年啟用長達1.8公里的筏子溪迎賓水岸廊道。

中央與地方的協力，加上高鐵台中站得天獨厚的地理優勢，高鐵台中站去年招來150億元投資金額，在交通部去年舉辦招商大會總商機約1181億元，表現亮眼，交通部因捷運綠線通車後帶動更大商機，預計今年底重啟招商。

烏日高鐵特區不但有國道1號、國道3號、中彰快速道路，交通方便，未來加捷運綠線通車，甚至延伸彰化段，形成大高鐵生活圈。

住商不動產中區協理賴萬說，高鐵南側的高鐵特區社區大樓林立， 交通便捷加上鄰近彰化，的確有很多在台中工作的彰化地區民眾進駐此區，成為人口增長區。

精銳建設協理楊家榮說，精銳在烏日高鐵特區推出「精銳潮」就是看好當地有13座公園綠地，低密度、高綠覆的「綠活」純住宅區，充滿美式慢活步調，在榮和路近環河路口生態公園首排，打造零店面雙公園純住宅社區。