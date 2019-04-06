創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶

2019-04-06 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣有不少百年學校，這些百年學校是否擁有百年文物？偏鄉的二林鎮萬興國小今天舉行創校100周年校慶，讓縣長王惠美和校友眼睛一亮的，除嶄新的「書福悅讀」圖書館，就是一顆刻有「萬興公學校之印」的創校木質關防。

校長楊振豐說，找到這顆創校關防應是「冥冥中安排」，7年前學校辦理教室補強工程時，不少老舊的上下層式鐵櫃都搬到室外集中，準備報廢清除，他有再檢查一次的習慣，結果在其中一個鐵櫃的抽屜裡看到一包塑膠袋，好奇拿出打開。

楊振豐說，袋裡有5枚不同大小的木質印章，體積最大的印章刻有「萬興公學校之印」，他如獲至寶；找從事地方文史工作的校友、縣府文化局退休局長陳慶芳鑑定，果真是創校時的學校關防，如今成為鎮校之寶。配合百年校慶，委託田中窯燒紀念禮品「萬興公學校之印」，由縣長王惠美贈送給傑出校友及萬興之友。

陳慶芳是民國52年畢業的第十八屆校友，他配合母創校百年，提供收藏的布袋戲偶、台灣早期社會文物展示，舖滿一整間教室，讓師生大開眼界。他說，比對他收藏的萬興國小第一屆「卒業」證書上關防，確認這顆保存完好的木質大印是創校之物，非常珍貴。

彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、麥仕佳食品公司董事長陳志池和當地民意代表多人一起剪彩，祝福萬興國小100歲生日快樂！眾人歡喜迎接縣府送給萬興的190萬元生日賀禮，即「書福悅讀圖書館--星星閣」正式啟用。

王惠美說，閱讀是學習非常重要的基礎，也是走向未來一個非常重要的鑰匙，「星星閣」完成以後，除了提供給師生使用之外，也能提供給家長與親子一起來「星星閣」閱讀，將閱讀的習慣深入生活當中。