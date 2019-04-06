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創校關防成鎮校之寶 彰化萬興國小喜迎百年校慶

2019-04-06 19:33聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣有不少百年學校，這些百年學校是否擁有百年文物？偏鄉的二林鎮萬興國小今天舉行創校100周年校慶，讓縣長王惠美和校友眼睛一亮的，除嶄新的「書福悅讀」圖書館，就是一顆刻有「萬興公學校之印」的創校木質關防。

校長楊振豐說，找到這顆創校關防應是「冥冥中安排」，7年前學校辦理教室補強工程時，不少老舊的上下層式鐵櫃都搬到室外集中，準備報廢清除，他有再檢查一次的習慣，結果在其中一個鐵櫃的抽屜裡看到一包塑膠袋，好奇拿出打開。

楊振豐說，袋裡有5枚不同大小的木質印章，體積最大的印章刻有「萬興公學校之印」，他如獲至寶；找從事地方文史工作的校友、縣府文化局退休局長陳慶芳鑑定，果真是創校時的學校關防，如今成為鎮校之寶。配合百年校慶，委託田中窯燒紀念禮品「萬興公學校之印」，由縣長王惠美贈送給傑出校友及萬興之友。

陳慶芳是民國52年畢業的第十八屆校友，他配合母創校百年，提供收藏的布袋戲偶、台灣早期社會文物展示，舖滿一整間教室，讓師生大開眼界。他說，比對他收藏的萬興國小第一屆「卒業」證書上關防，確認這顆保存完好的木質大印是創校之物，非常珍貴。

彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、麥仕佳食品公司董事長陳志池和當地民意代表多人一起剪彩，祝福萬興國小100歲生日快樂！眾人歡喜迎接縣府送給萬興的190萬元生日賀禮，即「書福悅讀圖書館--星星閣」正式啟用。

王惠美說，閱讀是學習非常重要的基礎，也是走向未來一個非常重要的鑰匙，「星星閣」完成以後，除了提供給師生使用之外，也能提供給家長與親子一起來「星星閣」閱讀，將閱讀的習慣深入生活當中。

楊振豐說，學校打通2樓的3間教室，重新規畫、整建，建置完成一座嶄新的圖書館，為老建物注入新生命，並依學校藏書多元豐富的悅讀特色與萬興幸運之星願景發想，決定以「星星閣」為圖書館命名，期許能帶動書香的流動，重拾欲罷不能的閱讀熱情，為孩子開啟一個無限寬廣的閱讀世界。

彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，展出師生作品。記者何烱榮／攝影
彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，展出師生作品。記者何烱榮／攝影
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彰化縣二林鎮縣萬興國小校友陳慶芳提供一整間教室的台灣文物收藏品，配合母校百年校慶...
彰化縣二林鎮縣萬興國小校友陳慶芳提供一整間教室的台灣文物收藏品，配合母校百年校慶展出。記者何烱榮／攝影
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彰化縣二林鎮萬興國小7年前辦理教室補強工程時，意外找到創校時的「萬興公學校之印」...
彰化縣二林鎮萬興國小7年前辦理教室補強工程時，意外找到創校時的「萬興公學校之印」關防。記者何烱榮／攝影
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彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，學校舞龍迎賓。記者何烱榮／攝影
彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，學校舞龍迎賓。記者何烱榮／攝影
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彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，縣長王惠美（右八）和多名來賓趕來同賀。...
彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，縣長王惠美（右八）和多名來賓趕來同賀。記者何烱榮／攝影
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彰化縣縣長王惠美贈送窯燒的「萬興公學校之印」公仔紀念品，給傑出校友陳慶芳。記者何...
彰化縣縣長王惠美贈送窯燒的「萬興公學校之印」公仔紀念品，給傑出校友陳慶芳。記者何烱榮／攝影
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彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，縣長王惠美（左二）參觀校友陳慶芳提供的...
彰化縣二林鎮萬興國小今天舉行創校百年校慶，縣長王惠美（左二）參觀校友陳慶芳提供的文展。記者何烱榮／攝影
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