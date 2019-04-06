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影／博物館級第一代保險箱 竟是木頭做的

2019-04-06 18:56聯合報 記者江良誠╱即時報導

一般保險箱都是鐵板或是不銹鋼製造的，可防火，笨重、搬不走，配備旋轉密碼鎖。台灣行善文化藝術基金會執行董事李淑娟收藏的第一代保險箱卻沒有密碼鎖，得搭配特殊鑰匙和卡榫才能開啟，更特別的是保險箱是木製包裹鐵皮，可以帶著走，堪稱古代行動金庫。

南投縣文化資產協會理事長梁志忠判斷， 這個保險箱年代可追溯到18世紀中，大約有150年歷史，應是日本江戶時代後期或明治初期商人所使用的保險箱。

他說，一般認為，最早發明保險箱是英國鎖匠時間約1835年，為鑄鐵製搭配密碼鎖具有現代保險箱的樣貌。但李淑娟的木製保險箱更早，是日本人製作以木板製成，正面被鐵皮全部包覆，以圓頭鐵釘固定，除了規律排列組合外並有美化紋飾。

木板銜接重要之處都有鐵皮覆蓋，尤其是3塊木板的三角交接處更是用三角丅型鐵皮包覆後再用大頭鐵釘固定。保險箱上面有提把，在每天營業時間結束關門後方便帶著走，以便放在安全之處。

木製保險箱還沒有密碼鎖，保險箱只有單門，單門一邊被鐵片以中心軸承可旋轉固定，另一邊關上時剛好固定在邊框的3個凸出鐵扣上，鐵扣有圓孔，可以用長柱鎖鎖住，3個鐵扣旁又有一個主鎖，這種主鎖是最早期的型制，主鎖旁有一可移動圓頭鐵鈕，只要把圓頭鐵鈕往左邊推到底即被卡榫鎖住。

把鑰匙插入孔洞後旋轉開啓卡榫，把保險門打開之後，𥚃面分成5格大小不一之抽屜，最底層的左右抽屜設置有保護鎖鎖住，是保險箱最重要的地方，也是放置貴重物品之處。後來日本進入工業化後，也推出鐵製的保險箱，並以片假名轉盤作為密碼，日治時期台灣各地機關都有不少鐵製保險箱，但這種木製保險箱還是第一次看到。

保險箱以木板蒙上鐵皮製成，且沒有密碼鎖而是以特殊鑰匙和卡榫設計，相當罕見。記者江...
保險箱以木板蒙上鐵皮製成，且沒有密碼鎖而是以特殊鑰匙和卡榫設計，相當罕見。記者江良誠／攝影
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李淑娟（右）收藏木製保險箱，梁志忠（左）鑑定應是日本江戶後期產品，以木板蒙上鐵皮...
李淑娟（右）收藏木製保險箱，梁志忠（左）鑑定應是日本江戶後期產品，以木板蒙上鐵皮製成，且沒有密碼鎖而是以特殊鑰匙和卡榫設計，相當罕見。記者江良誠／攝影
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保險箱以木板蒙上鐵皮製成，沒有密碼鎖而是以特殊鑰匙和卡榫設計，相當罕見。記者江良...
保險箱以木板蒙上鐵皮製成，沒有密碼鎖而是以特殊鑰匙和卡榫設計，相當罕見。記者江良誠／攝影
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李淑娟（右）收藏木製保險箱保存良好，除了門鎖外裡面2個小抽屜還得專用鑰匙才能打開...
李淑娟（右）收藏木製保險箱保存良好，除了門鎖外裡面2個小抽屜還得專用鑰匙才能打開。記者江良誠／攝影
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