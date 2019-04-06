影／博物館級第一代保險箱 竟是木頭做的

2019-04-06 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



一般保險箱都是鐵板或是不銹鋼製造的，可防火，笨重、搬不走，配備旋轉密碼鎖。台灣行善文化藝術基金會執行董事李淑娟收藏的第一代保險箱卻沒有密碼鎖，得搭配特殊鑰匙和卡榫才能開啟，更特別的是保險箱是木製包裹鐵皮，可以帶著走，堪稱古代行動金庫。

南投縣文化資產協會理事長梁志忠判斷， 這個保險箱年代可追溯到18世紀中，大約有150年歷史，應是日本江戶時代後期或明治初期商人所使用的保險箱。

他說，一般認為，最早發明保險箱是英國鎖匠時間約1835年，為鑄鐵製搭配密碼鎖具有現代保險箱的樣貌。但李淑娟的木製保險箱更早，是日本人製作以木板製成，正面被鐵皮全部包覆，以圓頭鐵釘固定，除了規律排列組合外並有美化紋飾。

木板銜接重要之處都有鐵皮覆蓋，尤其是3塊木板的三角交接處更是用三角丅型鐵皮包覆後再用大頭鐵釘固定。保險箱上面有提把，在每天營業時間結束關門後方便帶著走，以便放在安全之處。

木製保險箱還沒有密碼鎖，保險箱只有單門，單門一邊被鐵片以中心軸承可旋轉固定，另一邊關上時剛好固定在邊框的3個凸出鐵扣上，鐵扣有圓孔，可以用長柱鎖鎖住，3個鐵扣旁又有一個主鎖，這種主鎖是最早期的型制，主鎖旁有一可移動圓頭鐵鈕，只要把圓頭鐵鈕往左邊推到底即被卡榫鎖住。