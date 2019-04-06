紓解財政問題！台中新蓋活動中心 1樓租給商場

2019-04-06 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕上任後，面對財政問題，盧秀燕說建設要以自償性高為優先。台中市民政局長吳世瑋說，已規劃在豐原、大里等地蓋活動中心，以OT或BOT等方式，地下室設停車場，1、2樓蓋連鎖超商、超市或商場，3樓以上蓋活動中心與托幼、托老等據點，活化現有資產。

盧秀燕上任後，盤點財政發現只剩下80億舉債空間，她強調出身立法院財政委員會，她會克服財政困難，建設做得比以前多，但舉債不增加。盧秀燕說，調整建設優先順序，自償性高的優先，免得蓋好後流於蚊子館，還要編預算來養護。

盧秀燕說，像很多活動中心或停車場，應該透過BOT或OT，將地面層出租給超商、超市或連鎖商場，可為市庫帶來收入；也可結合停車場與活動中心，解決停車問題，又能多元活化資產。

吳世瑋說，民政局規劃在豐原、大里等3處蓋活動中心，這3處都位於人車聚集的區域，結合交通局的停車場規劃，地下二層興建停車場，台中市停管基金支應，地上建築物蓋4層樓，1、2樓出租給商場使用，例如連鎖超商、超市或商場等，3樓以上作為活動中心、托幼、托老等據點。