台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市環保局前往台中港區稽查，查獲海巡署艦隊分署所承租台中港內大片土地，沒有設置或採行有效防制設施，裁罰營造公司10萬元罰鍰，並限期改善。圖／台中市環保局提供 分享 facebook 為改善空品，台中市環保局加強空汙查核，日前再度前往台中港區稽查，查獲海巡署艦隊分署所承租台中港內大片土地，沒有設置或採行有效防制設施，裸露面積1萬4421.96平方公尺，已違反「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」第8條規定，缺失記點達10點，錄影蒐證事證明確，後續將依法裁罰承造商宜佳營造工程有限公司10萬元罰鍰，並限期改善。

台中市政府今年1月起迄今，針對港區大型汙染源進行9次聯合稽查，累計出動231人次，並派遣2部空品監測車隨時監控，目前已經查獲8家違反環保法令規定，處分金額累計136萬6000元。

環保局目前針對台中港區採深度查核，包括業者排放管道排放狀況、自動連線檢測設施訊號比對、水質水樣排放濃度值、廢棄物儲存清理情形以及環評相關承諾事項等，截至目前為止所查獲的違規樣態，包含裸露地未做防制、粒狀汙染物明顯逸散於周界大氣、生煤含硫份超標、生煤堆置未採封閉式建築物、原物料使用超出許可證核定量及廢棄物堆置區未標示等事項。

另外，環保局今年1月起除執行聯合稽查，並在港區內設置2部空品監測車24小時執行空氣品質監控作業，目前已累計監測1752小時，一旦發現異常高值，將透過科學儀器量測及標準方法安排管道、生煤、水質及廢棄物採樣檢測，掌握事業單位的汙染事證，並依法處理。