新加坡青年創業 現烤可頌鹹蛋黃入餡
新加坡青年楊政傑來台6年，從事烘焙業，去年底在光復新村創業開店，專賣現烤可頌，每天新鮮現做中午出爐，他的可頌有巧克力、抹茶與覆盆子口味，還有獨特的鹹蛋黃內餡，一口咬下去鹹香誘人，台中市長盧秀燕吃了也直呼「好吃」。
楊政傑的妻子是台中人，目前住在台中，他去年參加台中市摘星計畫，在光復新村開始創業。楊政傑說，他的專長是烘焙，先前在飯店、烘焙坊工作，去年29歲思考自己的未來，他鍾情烘焙，決定投入創業當老闆。
楊政傑以拿手的可頌為主題，開設「畢卡樂」現烤可頌，他說好的可頌外層酥，內層鬆軟，關鍵在於好的奶油原料，才能烘焙出層次感，他使用不同顏色的麵團，開發出雙色可頌，顏色好看又討喜。
楊政傑的可頌除了巧克力、抹茶與覆盆子口味，還有東南亞流行的鹹蛋黃內餡，就像港式點心流沙包的，但鹹香滋味獨特，在星馬等地很熱門。盧秀燕到光復新村與青年座談時，一口咬下去說，雖然她吃過午餐才去，但太好了吃，忍不住一口接一口。
楊政傑說，創業迄今約半年，除了在店裡製作可頌，還得到外面跑業務，替店家代工可頌，創業初期不容易，還得持續努力；他認為創業最重要的精神是堅持，有時在外跑業務，即使一整天沒有訂單，也不能偷懶去超商喝咖啡。
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