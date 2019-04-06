大甲媽7日起駕進香 明道大學外籍表演歌舞瘋媽祖

2019-04-06 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大甲媽明起駕展開9天8夜遶境進香活動，彰化縣明道大學的外籍生引頸期待大甲媽再度駕臨校園，準備體驗躦轎底祈福的台灣民俗活動，學校先為校內13國、約百名外籍生舉辦媽祖信俗國際論壇活動，外籍生表演自己國家的舞蹈，為迎接大甲媽系列活動揭開序幕。

明道大學國際長蕭雅柏說，媽祖信俗在2009年被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產，是華人文化中唯一獲得國際認定文化保存，是外國學生了解台灣在地文化的重要活動。

蕭雅柏說，為讓外籍生更了解台灣在地文化，學校的媽祖文化學院策畫外籍生體驗活動，報名非常熱烈，共有13個國家近百位外籍生參加。讓外籍生表演自己國家的歌舞，先體驗3月瘋媽祖的宗教活動氣氛。

來自蒙古的寶音說，他們想要展現創意，不用蒙古傳統的歌舞與服飾來表現，選擇將蒙古舞蹈特有的頭部及頸部動作融入在年輕人喜歡的熱舞中。

泰國學生表演台灣人最為熟知的南旺舞。泰籍女生史維納說，泰國人逢年過節或宗教慶典活動時都喜歡載歌載舞來表達祝福，泰國舞蹈的重點在頭部、手部和腳部的動作，常見的傳統舞蹈有古典舞及蠟燭舞、指甲舞等民俗舞蹈。

史維納說，他們選擇南旺舞，是因為南旺在泰文的意思是圓圈，大家圍成一個大圓圈隨笙樂起舞，象徵團結快樂和睦，氣氛非常熱鬧而愉快，就如同大甲媽祖遶境給她的感覺。

台灣在非洲的唯一邦交國的史瓦帝尼，有多名學生在明道大學求學，她們身穿傳統服裝表演豐收歌，天籟美聲的合音博得滿堂采。

女學生王瓦媞說，豐收歌歌詞的意義是感謝上天的賜福、感謝神明對國家及人民的保佑，並希望神明能夠賜予智慧、排除奸惡，也表達對美好生活的熱愛與期待，與台灣人拜媽祖的祈求願望是相同的。