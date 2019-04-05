親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09聯合報 記者趙容萱／台中報導

大甲媽祖遶境路線行經台中市龍井、大肚與烏日區，烏日警分局將動員大批警力維安，圖為...
大甲媽祖遶境路線行經台中市龍井、大肚與烏日區，烏日警分局將動員大批警力維安，圖為前年大甲媽回鑾行經龍井區。 圖／聯合報系資料照片
分享
9天8夜的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動7日晚上起駕，緊接著苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，彼此相隔3小時20分鐘，是否在途中相遇？台中市警局烏日分局估算，大甲媽與白沙屯媽相差一天進入龍井區，「見面」機率不大，但回鑾是同一天，有相遇機會。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有三次相遇，分別在2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。今年大甲媽預計7日晚上10時起駕，白沙屯媽預計當晚11時20分至隔天凌晨1時20分起轎。

烏日警分局依往年大甲媽、白沙屯媽遶境路線及速度推估，大甲媽與白沙屯媽都會行經龍井區，大甲媽預估8日上午8時進入龍井區，行經大肚區，預計約在當天下午3時通過烏日區大度橋到彰化；白沙屯媽會在大路口處由信徒擲筊決定，無固定路線，但因今年預計11日抵北港，前後有3天，不像去年僅36小時緊湊，預計9日進入龍井；回鑾都在15日行經烏日、大肚與龍井。

烏日警分局說明，大甲媽起駕行經龍井、大肚與烏日區，截至昨天，共有7個大型接駕點，警方動員214名警力與義警，15日回鑾有9個大型接駕點，動員271人護轎與維安，警方也與各宮廟、陣頭等接駕人員、點心攤等22個定點召開協調會，確定接駕與送駕的定點，屆時警方以人牆方式加強維安，並且在12日統計回鑾新增定點，加強維安；白沙屯媽祖因時間與路線不固定，屆時會與其他警分局加強連繫，透過線上警力人力支援。

白沙屯媽祖遶境北港
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

大甲媽4月7日起駕 中市交通局籲搭免費接駁車

2019-04-05 23:06

自媒體夯 台中市勞工大學增「直播課」報名踴躍

2019-04-05 22:23

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35

美籍夫買成藥服用病死 台妻經濟拮据還要照顧七旬老母

2019-04-05 14:26

直播正夯！中市勞工大學也開「直播課」

2019-04-05 14:03

迎大甲媽遶境 哈雷車隊扮「報馬仔」

2019-04-05 13:11

大甲媽祖遶境防空汙 中市推廣宮廟使用「環保禮炮車」

2019-04-05 10:12

大甲媽祖起駕回鑾 中市交通局呼籲搭免費接駁車

2019-04-05 10:10

大甲媽祖環台 重機車隊一千公里祈安

2019-04-05 09:06

曾被揚言炸毀 台中1999助失意男找回新人生

2019-04-05 09:05

顏清標幫「過火」 媽祖最神跨界聯名…非常體貼你

2019-04-05 09:00

兩岸學者合作編纂 「媽祖文化志」歷經10年終問世

2019-04-04 22:20

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

跟荔枝椿象拚了 彰化卵片收購金額每片提高到3元

2019-04-05 09:42

吊橋商機還在嗎？ 屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

顏清標幫「過火」 媽祖最神跨界聯名…非常體貼你

2019-04-05 09:00

推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

蔡英文認證雲林最大資產是「她」理由是：她很兇

2019-04-05 12:59

美籍夫買成藥服用病死 台妻經濟拮据還要照顧七旬老母

2019-04-05 14:26

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

空屋稅藥方真能救東區？ 專家不認同：治標不治本

2019-04-05 15:26

連假爭睹神秘「藍眼淚」 警提供路況諮詢

2019-04-05 07:26

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-05 13:39

清明節前夕 高雄傳統市場漏夜趕工做潤餅皮

2019-04-05 03:23

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28

影／土城警隨手撿這個動作 讓民眾「讚」爆

2019-04-05 13:46

大甲媽祖起駕回鑾 中市交通局呼籲搭免費接駁車

2019-04-05 10:10

澎縣府夜間聯合稽查 5燒烤店違法開罰6萬到10萬元

2019-04-05 05:00

大甲媽祖環台 重機車隊一千公里祈安

2019-04-05 09:06

圖輯／清明掃墓 北市樹葬區現人潮

2019-04-05 12:22

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

這處「秘密花園」 有8000多隻毛小孩安眠

2019-04-05 14:06

清明台南楠西江家200子孫回鄉祭祖 相約明年再聚

2019-04-05 14:11

清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46

嘉市果菜市場總經理新上任 「貨出去、人進來」

2019-04-05 13:56

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

嘉義陳井寮堤防嚴重淘空 裂縫長達一百多公尺

2019-04-05 10:01

大甲媽祖遶境防空汙 中市推廣宮廟使用「環保禮炮車」

2019-04-05 10:12

北市擬徵空屋稅 解決3.6萬戶閒置空屋

2019-04-05 19:01

迎大甲媽遶境 哈雷車隊扮「報馬仔」

2019-04-05 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top