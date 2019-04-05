警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



9天8夜的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動7日晚上起駕，相隔3小時20分鐘換苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕。台中市警局烏日分局估算，大甲媽與白沙屯媽都會經過台中市龍井區，有相遇機會，由於信徒多，加上台北市長柯文哲、新北市前市長朱立倫都表態要參與大甲媽遶境，警方加派警力維安、護轎，嚴陣以待。

台中市烏日警分局推估，大甲媽預估在8日上午8點進入龍井區，當天下午3點通過烏日區大度橋到彰化；白沙屯媽今年預計11日抵北港，預計9日進入龍井；回鑾都在15日行經烏日、大肚與龍井。

烏日警分局初步統計，大甲媽起駕行經龍井、大肚與烏日，沿途設有7個大型接駕點，警方為護轎與維安，將動員214名員警與義警，15日回鑾設有9個大型接駕點，動員271名員警與義警護轎與維安。