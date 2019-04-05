即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣永靖鄉民代表會3月間爆發正副主席選舉涉嫌賄選案， 11名代表已有7人涉案，順利當選連任的正、副主席先後被羈押禁見；因涉案的「關鍵1票」代表爭取轉當汙點證人，全盤說出內情，案情發展對涉案者很不利。可預料，永靖地方政壇將徹底大洗牌。

宜蘭縣五結鄉民代表會8年前發生案情「如出一轍」的正副席選舉賄選案，也因2名涉案代表說出內情，轉當汙點證人，讓檯面下的金錢內情完全曝光，正副主席和3名代表在更一審後都放棄上訴，而被判刑確定並解職。

五結鄉案纏訟3年多，直到2014年5月才全案確定，5名被告雖獲得緩刑，因都被法院宣告褫奪公權，5名落選的代表依法遞補。永靖鄉正副主席涉嫌賄選案如雪球般滾大，涉案的代表和家屬很關心，落選者心裡也有期待。

彰化縣傳統地方派系全縣形成紅、白2大派，各鄉鎮市有不同的小地方派系，如今不管是大派系、小派系幾乎都已式微，只剩永靖鄉邱、陳2派仍纏鬥不休，直到2013年3月的永靖鄉農會選舉，才有新的變化。

當年，邱派暗中集結力量，一舉扳倒長期掌握農會的陳派；不料選後，因農會人事安排問題，邱派產生內鬨，陳派理事力挺總幹事，派系重新洗牌變成理事長派、總幹事派。

2017年3月農會選舉，出現第二次洗牌，除陳派理事繼續支持總幹事，部分邱派人士也轉向，屬「前輩」的邱派山頭潰敗；去年9合一選舉鄉長和縣議員選舉後，邱派舊勢力更是全面瓦解。

這次永靖鄉民代表會正副主席選舉隨著案情曝光，有幾名地方派系的重要人士也涉案，甚至被羈押，應可形容是地方派系的第3次大洗牌，對永靖鄉是醜聞，也是地方政壇新人有機會出頭的契機。