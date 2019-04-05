大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



9天8夜的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動7日晚上起駕，緊接著苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，相隔3小時20分鐘，是否會相遇？令信徒期待。台中市警局烏日分局推估，大甲媽與白沙屯媽祖起駕後，將一前一後，分別在8日和9日進入龍井區，相會機會不大；回鑾在同1天，有相遇機會，包括彰化、台中龍井區最有機會相遇。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有3次相遇，分別2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾，今年大甲媽預計7日晚上10時起駕，白沙屯媽預計當晚11點20分登轎，隔天凌晨1點20分起轎，起轎時間相差3小時20分，且回鑾可能路線重疊，號稱「百年難得一遇」，相遇機會大增。

台中市烏日警分局依往年大甲媽祖遶境進香、苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香路線等狀況推估，大甲媽與白沙屯媽都會行經龍井區，今年大甲媽因為會在沙鹿多站停留，預估在8日上午8點進入龍井區，行經大肚區，當天下午3點通過烏日區大度橋到彰化。