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郎君祭4月13登場 放映南管藝師郭應護生命史紀錄片

2019-04-05 19:33聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣文化局4月13日、28日將於南北管音樂戲曲館與鹿港龍山寺舉行南管祖師爺孟府郎君春季祭典，文化局最近也發表傳統藝術保存者郭應護生命史影音紀錄片，記錄郭應護對南管薪傳歷程，13日在戲曲館會播放，民眾可來參觀郎君祭及紀錄片，欣賞南管之美。

彰化縣文化局長張雀芬表示，南管音樂戲曲傳入台灣已近300年，鹿港因與泉州對渡通商，而成為台灣南管蓬勃發展的重鎮，也是彰化縣獨樹一幟的藝文特色，更孕育出遏雲齋、雅正齋、聚英社等百年館閣及許多傑出藝師。

孟府郎君祭典是祭拜南管樂神孟昶，孟昶原為五代時期後蜀君主，因通曉音律且擅長編曲，後世南管子弟皆尊奉其為祖師爺，文化局將於4月13日上午9點到12點，在彰化市南北管戲曲館揭開郎君祭序幕。

活動將由文化部登錄的重要傳統表演藝術保存者吳素霞所指導的文化局南管實驗樂團成員擔任樂官與司儀，並邀各南管研習班一起參與整絃會奏，聯合演奏古樸傳統的南管音樂，當天下午也會播放南管藝師－郭應護生命史紀錄片。

彰化縣長王惠美最近也主持南管藝師郭應護生命史影音發表會，讚揚郭應護與長子、鹿港遏雲齋南管樂團團長郭元湧傳承南管及進行校園教學不遺餘力，縣府今年也向文化部爭取到有關音樂、戲曲方面800萬元的國家文化記憶庫的經費，將持續進行老藝師的技藝記錄和推廣。

郭應護於今年2月28日仙逝，享壽90歲，人稱應護先的郭應護老師14歲起就跟隨父親學習南管，由於精通南管各項樂器，是「十隻交椅坐透透」的全才藝師，尤其玉噯的演奏功力更是遠近馳名，除了擔任文化中心南管講師，也在鹿港鎮文開國小及鹿港國小等南管社團指導，奉獻薪傳工作逾二十年。

另4月28日上午10時到晚間7點將於鹿港龍山寺，由鹿港聚英社南樂團舉辦孟府郎君祭典，鹿港聚英社南樂團成立時間約於西元1840年左右，每年春季祭典均邀約全國南管館閣，包括中部鹿港雅正齋、鹿港遏雲齋、永樂絃管、合和藝苑、清雅樂府、北部和鳴南樂社、華聲南樂團、閩南樂府、南部南聲社等團隊一同參與，以樂會友，切磋樂藝，除了可見證隆重莊嚴的孟府郎君祭典，更可以欣賞到全國各南管館閣社團精湛演出。

彰化縣文化局最近發表傳統藝術保存者郭應護生命史影音紀錄片，記錄郭應護對南管薪傳歷...
彰化縣文化局最近發表傳統藝術保存者郭應護生命史影音紀錄片，記錄郭應護對南管薪傳歷程，4月13日會在南北戲曲館會播放。圖／彰化文化局提供
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