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南投文化局新創意 邀小朋友夜宿圖書館

2019-04-05 17:59聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣文化局圖書館重新整修重新開館，在空間規畫更為舒適，1樓玻璃櫥窗布置重新設計以「春、夏、秋、冬‧閱讀」為概念，配合展出當季最推薦閱讀的本館新進圖書。這個月配合世界書香日，還將邀請50名小朋友夜宿圖書館，讓書香伴著小朋友入眠，體驗更親切的閱讀氛圍。

文化局圖書館最近重新開館，1樓櫥窗以「春天‧閱讀」為主題，搭配手工繪製背景，展示兒童室新進圖書，包括環球大探險、兇巴巴廚師的溫柔餐、黑夜裡的小精靈等精采繪本童書，圖書皆可供民眾借閱。

而櫥窗造形背景以英文字母「book」為原型，「k」大寫字母中各項手繪圖案，包括：貓頭鷹、百步蛇及原住民圖騰等，皆是在地南投特色之元素，3位依靠在「k」字上的男子、女孩及小朋友，代表著這山城愛好閱讀的各年齡層及性別，櫥窗充滿愜意氛圍。未來，在進入夏天、秋天及冬天時，櫥窗將會有其他配合季節的更新展示，而櫥窗內展示書籍也定期更換，讓民眾入館第一眼就看到新書的最佳推薦。

為了響應「423世界書香日」，文化局也舉辦「夜宿圖書館」活動，20日下午6點45分到21上午7點30分，可以體驗睡在文化局圖書館2樓，讓小朋友認識圖書館各項閱讀資源，進而體會閱讀的樂趣，以彰顯「423世界書香日」推廣閱讀的精神。

歡迎持有南投縣公共圖書館借書證之3至6年級國小學童報名參加，本活動預計招收50名小朋友，免收費用，即日起，請攜帶小朋友之借書證於周二至周六到圖書館二樓服務台辦理報名，活動名額有限，活動詳情請上文化局網站

南投縣文化局圖書館重新整修，1樓櫥窗配合春夏秋冬，展示相關書籍。圖／南投文化局提...
南投縣文化局圖書館重新整修，1樓櫥窗配合春夏秋冬，展示相關書籍。圖／南投文化局提供
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南投縣文化局圖書館重新整修，1樓櫥窗配合春夏秋冬，展示相關書籍。圖／南投文化局提...
南投縣文化局圖書館重新整修，1樓櫥窗配合春夏秋冬，展示相關書籍。圖／南投文化局提供
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圖書館文化局貓頭鷹
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