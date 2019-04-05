這2區公車族好可憐 候車亭年久失修、撤站站牌沒拆

2019-04-05 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



政府大力推動大眾運輸系統，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸，但很多台中市大肚、龍井的公車族卻反映，沿線有多個公車站牌、候車亭等設施年久失修，有的嚴重鏽蝕、受損，有的雜草未清，也有的早就取消路線，但公車站牌還在，還有大肚到中科管理局352路公車發車在中午，候車還要忍受日曬，盼能改善。

台中市議員陳世凱說，已邀集台中市交通局公共運輸處，以及負責352路公車營運的四方客運協調改善。台中市交通局公共運輸處說明，大肚、龍井區公車候車亭與站牌鏽蝕等問題將改善；四方客運表示，民眾希望提前發車的需求，業者將配合，最快在5月1日將發車時刻調整為上午11時20分。

陳世凱說，市府大力推動大眾運輸系統、呼籲民眾多多搭乘，但很多大肚、龍井的公車族卻反映，候車亭有許多都破損嚴重，有的站體出現鏽蝕、電線外露或壓克力板汙損，有部分路線早已停駛、站牌卻未裁撤，也容易誤導民眾，也有的設備簡陋，沒有顯示公車到站、離站時間的電子資訊看板，也有的公車站雜草未清，呼籲盡速改善。