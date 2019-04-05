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推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大里仁愛醫院與中興大學合作的長照ALL PASS照顧生活館，由長照個管員（...
台中市大里仁愛醫院與中興大學合作的長照ALL PASS照顧生活館，由長照個管員（左）引導，提供一站式服務。記者趙容萱／攝影
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台中市長照人力需求逐年攀升，但因個案管理員培訓過程冗長，到去年底僅有240人取得個管員證書，明顯人力不足。台中市衛生局今年簡化個管員培訓方案為2階段，截至3月底，台中市個管員達360人，另有200人通過第1階段培訓，未來通過第2階段實例操作後，即可取得個案管理員資格。

衛生局長曾梓展說，今年簡化「個案管理員培訓方案」經過不斷滾動修正，簡化培訓機制及精實專業課程，進而擴大民間單位及長照服務人員參與長照服務，滿足長照人力需求，減輕家中有失能民眾的家屬照顧負擔，讓年輕人無後顧之憂。

衛生局說明，市府積極布建長照ABC據點，透過A據點（照顧生活館）的長照服務平台，提供一案到底的跨專業服務，協助民眾連結長照資源。而個管員扮演著民眾服務的單一窗口角色，為家中失能長輩規劃連結更適切的長照服務，符合長輩的日常生活需求。

衛生局指出，去年推動的個案管理員培訓有4階段，過程冗長，統計到去年一整年僅有240人取得個案管理員證書，為了滿足廣大民眾儘速使用服務，今年簡化為2階段，縮短培訓時間，截至今年3月底，台中市個管員人數已達360人，另有200人通過第一階段培訓。

衛生局說，民眾若有長照相關需求，可直接撥打台中市長照服務專線1966，或撥至台中市衛生局長期照護科洽詢，電話為(04)25152888分機3388，也可至台中市政府長期照顧管理中心網站查詢。

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