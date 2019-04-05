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直播正夯！中市勞工大學課程也有「用直播」上課

2019-04-05 14:03聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年100多門，含產業發展與技術升級、數位資訊應用、工業專業技術、管理及創業等類型，學費低廉，每小時僅50元。

勞工局長吳威製表示，今年最特別的是，現在「自媒體」發達，許多事業單位用「直播」行銷，勞大課程也與時俱進，開設多門網路直播行銷課程供學員選讀，協助勞工將所學應用於職場。

勞工局統計， 107年勞工大學職能升級學院開設114門課程，民眾反應良好，有近2000人受惠，進一步分析，107年度勞工大學參加學員的性別比例，男性佔30％、女性佔70％；以年齡層而言，青壯年30歲-44歲參加比例最高，達41%；其次是中高齡者45歲以上，佔36％。

勞工局說，今年度提供多元課程選擇，例如「CNC三、四、五軸銑削加工初階規劃與應用」，兼具理論到實務的統合教學，讓勞工一學就上手；另外，因應台中產業未來發展趨勢，也規劃「工業專業技術類」及「數位資訊應用類」等課程。

吳威志說，勞工局與時俱進「直播課程」，考量有些勞工需要舟車勞頓，不方便上課，才推開門網路直播行銷課程供學員選讀，協助勞工將所學應用於職場。

勞工局表示，勞工大學課程大多在平日晚上及假日開課，勞工朋友可運用勞工大學資源，把握學習精進機會，在工作之餘提升職能。今年度勞工職能提升課程分別委由靜宜、修平科大、僑光科大、台中科大、興大、台中縣工業會，年滿15歲以上，設籍在台中市的在職勞工或工作地在台中的在職勞工踴躍到勞工大學網站 https://tclc.nchu.edu.tw/ index.php 報名參加，符合弱勢勞工補助資格的學員，可享有學費全額補助。

台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年...
台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年100多門，含產業發展與技術升級、數位資訊應用、學費低廉，每小時僅50元，還有多門課程網路同步直播。圖／台中市勞工局提供
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台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年...
台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年100多門，含產業發展與技術升級、數位資訊應用、學費低廉，每小時僅50元，還有多門課程網路同步直播。圖／台中市勞工局提供
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