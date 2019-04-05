直播正夯！中市勞工大學課程也有「用直播」上課

2019-04-05 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市勞工局鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，今年推出勞工大學課程已在官網上架，今年100多門，含產業發展與技術升級、數位資訊應用、工業專業技術、管理及創業等類型，學費低廉，每小時僅50元。

勞工局長吳威製表示，今年最特別的是，現在「自媒體」發達，許多事業單位用「直播」行銷，勞大課程也與時俱進，開設多門網路直播行銷課程供學員選讀，協助勞工將所學應用於職場。

勞工局統計， 107年勞工大學職能升級學院開設114門課程，民眾反應良好，有近2000人受惠，進一步分析，107年度勞工大學參加學員的性別比例，男性佔30％、女性佔70％；以年齡層而言，青壯年30歲-44歲參加比例最高，達41%；其次是中高齡者45歲以上，佔36％。

勞工局說，今年度提供多元課程選擇，例如「CNC三、四、五軸銑削加工初階規劃與應用」，兼具理論到實務的統合教學，讓勞工一學就上手；另外，因應台中產業未來發展趨勢，也規劃「工業專業技術類」及「數位資訊應用類」等課程。

吳威志說，勞工局與時俱進「直播課程」，考量有些勞工需要舟車勞頓，不方便上課，才推開門網路直播行銷課程供學員選讀，協助勞工將所學應用於職場。