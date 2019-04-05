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麗寶樂園OUTLET二期工程 驚傳工人打架縫41針

2019-04-05 13:56聯合報 記者余采瀅╱即時報導

麗寶樂園OUTLET二期工程正在趕工中，今天上午驚傳工人打架事件，40歲何姓工人與林姓工人疑因私人糾紛，遭林男持木板痛毆，何男被送往豐原醫院救治，頭皮縫了41針，左手掌也縫了5針，目前住院觀察中，事發原因有待警方調查釐清。

警方指出，打架事件發生在上午9點多，疑似因私人糾紛，兩人發生口角大打出手，何男因傷勢嚴重，被救護車送醫救治。

豐原醫院指出，何男到院時意識清楚，但有輕微腦震盪，頭皮縫了41針、左手掌撕裂傷縫了5針，並有多處挫傷，目前在加護病房觀察。

麗寶樂園OUTLET二期工程正在施工中，今天上午驚傳工人打架事件。圖／本報資料照
麗寶樂園OUTLET二期工程正在施工中，今天上午驚傳工人打架事件。圖／本報資料照
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