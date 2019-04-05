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大甲媽祖起駕回鑾 中市交通局呼籲搭免費接駁車

2019-04-05 10:10聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中媽祖國際觀光文化節4月7日正式展開，台中市交通局在大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起駕、4月16日回鑾兩天，安排免費接駁專車供民眾搭乘，台中往大甲可在朝富停車場、秋紅谷站、朝馬站搭乘接駁車，至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮，回程仍在大甲體育場搭車返回市區。

交通局呼籲，自行開車可停在美人山營區停車場轉搭接駁車前往鎮瀾宮；也可利用市區22條公車路線可前往大甲區朝聖，避免塞車。

交通局長葉昭甫指出，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場，沿途行經秋紅谷站、朝馬站，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮。

前往大甲鎮瀾宮民眾除可搭乘免費接駁車外，市區公車也有22條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路。

交通局指出，22條公車路線皆享刷卡10公里免費及票價60元上限優惠，乘車前可利用台中公車APP及台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊。網站：  http://citybus.taichung.gov.tw/cms/

台中媽祖國際觀光文化節4月7日正式展開，台中市交通局在大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起駕...
台中媽祖國際觀光文化節4月7日正式展開，台中市交通局在大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起駕、4月16日回鑾兩天，安排免費接駁專車供民眾搭乘。圖／台中市交通局提供
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