跟荔枝椿象拚了 彰化卵片收購金額每片提高到3元

2019-04-05 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



天氣轉熱，外來種果樹害蟲荔枝椿象持續入侵，彰化縣26鄉鎮市公所同步收購卵片已持續一個多月，為延續民眾意願，縣府另向農委會爭取收購卵片金額由每片2元提高為3元，收購期間至4月底。

今年因受到暖冬和乾旱的天氣異常影響，荔枝和龍眼開花率差，而荔枝椿象是荔枝、龍眼樹的大敵，彰化縣政府農業處長陳炳森表示，已向農委會爭取將補助農友化學防治資材由每公頃500元提高為2000元，希望提升農民管理意願。

農業處指出，荔枝椿象在2月下旬到4月底是產卵高峰期，每隻會產卵十多次，預計四月會累積更多量，加上一次可產下14顆卵，民眾只要摘除1片葉子就能減少14隻荔枝椿象孵化，縣府也向農委會爭取收購卵片金額由每片獎勵2元提高為3元，彰化縣民須將採集的卵片在每周一及周四上午9點至下午4點送至鄉鎮市公所繳交，遇國定假日停止辦理。

縣內目前埔鹽、員林、秀水與彰化等公所收受民眾蒐集的卵片較踴躍，埔鹽鄉公所3月就曾收到民眾一次拿約8百片卵片繳交，農業課指出，一般每人平均都交約百片，依規定每片上的卵不能少於10顆，但縱使單片數量未達不計價，公所也會收下處理避免孵化。