台中消防強化線上急救 一年成功救回73人

2019-04-05 09:03 中央社 台中5日電



（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市政府消防局與醫院合作，在119報案急救案件強化派遣員線上指導緊急救護，去年成功救回73人康復出院。消防局分析，絕大多數取決報案民眾夠冷靜，盡快給予CPR急救處置。

消防局統計，民國107年119受理民眾報案，總計接獲來電通話量約35萬件，其中各類災害案件發生計約16萬件、非屬災害案件無效通話約18萬件。

中市府消防局救災救護指揮中心主任張仕獻受訪表示，災害案件中分為火災類，包含建築物、車輛及廢棄物雜草等；緊急救護類常見車禍、急病及路倒等；災害搶救類如山域、水域事故、公用氣體及油類管路災害等，至於其他為民服務類為捕蜂、捉蛇及其他臨時勤務。

張仕獻說，各類災害案件中，以緊急救護案件占比最多，出勤服務案件數約12萬7000多件，占所有案件約80%，其中送醫次數計約9萬8000多件，未送醫約2萬8000件，送醫人數達10萬人次。

消防局兩年前開始與中國醫藥大學附設醫院合作，聘醫師定時到中心指導派遣員電話緊急救護，醫師聆聽派遣員線上急救錄音檔，分析是否有可改進的地方，製成教材與派遣員交流，提升線上指導民眾正確實施心肺復甦術（CPR）與使用自動體外心臟去顫器（AED）成功率。

消防局統計，107年接獲報案到院前心肺功能停止（OHCA）計2597人，線上指導施行CPR計1360人、自主循環再現（ROSC）計555人，其中康復出院計有73人。分析成功案例，絕大多數取決於報案民眾夠冷靜，能聽從119派遣員指令，縮短評估時間，盡快給予CPR急救處置。

派遣員江榮堂說，有些民眾遇到緊急狀況報案會很緊張，可能語無倫次、歇斯底里或催促救護車盡快到場；不過，曾接獲民眾報案，對方冷靜陳述有家人昏倒，第一時間得知患者沒生命跡象，就利用手機開擴音指導線上CPR，報案人都跟著做，直到救護車到場讓患者恢復呼吸、心跳。

派遣員林煌閔表示，曾接獲民眾路倒救護案，路人發現有人倒在路旁，查看發現沒呼吸、心跳，立即線上請對方做CPR，待救護車到場後，用AED電擊兩次，經追蹤有成功救回患者，顯示線上指導民眾進行急救重要性。

不過，119常面臨遭濫打問題，張仕獻說，常見無故撥打報案電話民眾類型包括酒醉、精神異常及兒童嬉鬧，會先勸導，勸導無效可依消防法規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

中市府消防局指揮中心曾在107年10月間接獲一名婦人行動電話報案，3天內無故撥打274通，經派遣員多次口頭警告仍無效，向電信公司調閱行動電話持有人資料後，依法開罰3000元。

大部分濫打電話情況，消防局仍持勸導態度，希望民眾切勿濫用，派遣員洪紹倫表示，曾接獲民眾打電話抱怨指有民營計程車行不接受叫車，雖然對方純粹抒發情緒，但經勸導，對方也能理解未再撥打。

派遣員李俊緯說，105年間潭子區曾發生一起火警，屋主事後擔心面臨司法案件，多次撥打119抱怨，後續追蹤得知屋主曾割腕獲救，便將屋主轉介給中府市社會局等單位，避免憾事再發生。

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