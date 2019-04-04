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影／大甲鎮瀾宮在大甲體育場辦起駕宴 為遶境暖身

2019-04-04 21:44聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

大甲鎮瀾宮今晚在大甲體育場舉辦起駕宴，宣告9天8夜遶境活動將於4月7日起駕。表態參選2020總統的立法院前院長王金平出席，王一到會場，就向鄰桌民眾逐一握手寒暄，對民眾要求合照也來者不拒，展現親和力，更有民眾向王喊：「總統好！」

【中央社／台中4日電】

大甲媽祖遶境進香起駕宴今晚登場，前立法院長王金平與立法院副院長蔡其昌兩人致詞時都祝福今年大甲媽祖遶境活動圓滿順利，也祈求媽祖保佑所有信眾平安。

大甲媽祖遶境活動將於7日晚上起駕，大甲鎮瀾宮晚上在大甲體育場舉辦起駕宴，席開近千桌，鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤一起感謝所有工作人員及來自全台的友好宮廟團隊，在大甲媽祖遶境期間提供的協助。

王金平、蔡其昌、立法委員顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏及台中市副市長楊瓊瓔、令狐榮達、陳子敬等人都出席晚上的起駕宴，祝福即將登場的9天8夜遶境活動順利圓滿。

王金平在上台致詞前受訪指出，他過去曾參加起駕宴，今天再度受邀前來參加，他8日將與中國國民黨主席吳敦義會面，但不知道會談的內容。如果當天如期會面，大概就是如吳敦義所講的「喝茶聊天」，至於會面過程他並不知道會不會公開。此外，吳敦義與高雄市長韓國瑜會面將延期，他覺得應該是韓國瑜有美國之行才延期。

顏清標致詞時表示，今晚請各友好宮廟來吃平安餐，是為了慰勞所有的工作人員，明天起就要開始吃素，並於7日起駕，大家不嫌棄粗菜薄酒，感謝參與這次遶境的宮廟，沿途準備點心、飲料及各種物資，應有盡有，媽祖會保佑大家。

鄭銘坤指出，起駕宴除感謝友好宮廟、志工團隊外，還藉此帶動台灣經濟，例如今晚就動員大甲地區總鋪師超過20組，桌上的飲料及餅乾都是在地化，起駕宴中還會舉辦翡翠藝術品義賣，義賣所得將捐助台中市私立鎮瀾兒童家園。

前立法院長王金平（右）參加大甲媽遶境進香起駕宴時，與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左...
前立法院長王金平（右）參加大甲媽遶境進香起駕宴時，與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左）交頭接耳 。記者黃仲裕／攝影
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大甲鎮瀾宮主辦單位在大甲體育場舉辦大甲媽遶境進香起駕宴 。記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮主辦單位在大甲體育場舉辦大甲媽遶境進香起駕宴 。記者黃仲裕／攝影
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遶境立法院王金平
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