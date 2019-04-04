親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

倫敦政經學院地圖將台灣、中國標同一色 校友林飛帆表遺憾

日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

中市烏日五光路居民淹怕了 雨季未來先墊高

2019-04-04 17:47聯合報 記者趙容萱╱即時報導

未雨籌繆？台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶遇暴雨淹水成災，緊接梅雨、颱風季節，居民擔心

樹王埤未清淤，加上樹王埤宜城橋剛好遇大轉彎，又有橋墩擋住部份水道， 一旦暴雨，勢必造成回流，灌流進民宅成災，擔心到睡不著覺，盼政府能協助解決；也有的住戶早已把重要物品都墊高，以防萬一。

台中市水利局長范世億說，汛期將至，水利局早已進行清淤的工作，可能有些河川還未輪到，至於橋墩及河川有一處大轉彎的問題，會與建設局等相關單位到場會勘，並且提出解決的辦法。

烏日五光路樹王埤旁住戶，因地勢低窪，曾發生暴雨溢過樹王埤，溢流到住家，甚至快淹到屋頂的恐佈經驗。在當地住戶的要求下，市府興建五光抽水站已完工，但是地勢低的住戶仍有淹水情形。

「真的淹怕了！」林姓營雜貨店老闆說，，只要有豪大雨預報，整條五光路的住戶都晚上聽到雨聲都夜不成眠，擔心樹王埤的水位暴漲，來不及搬物品，擔心到睡不著，還有住戶早早就把物品搬到鐵架的上層，居民都期盼市府協 解決住戶逢大雨必淹的心頭大患。

市民蘇秀姃說，樹王埤過去逢雨就溢到五光路，甚至差一點就漫過她家屋頂，住處她家下游的五光抽水站啟用後，淹水情況改善，但還是會淹到住家一樓的庭園與地板。

住戶一探究竟，發現除了河道雜草未清，加上五光抽水站上游的宜城橋剛好位處大轉彎處，洪水到了宜城橋下，又遇橋墩擋到部份水道，洪水無法順流，全溢到道路，甚至淹住家來。

蘇秀姃建議，水利局協助住戶解決淹水問題，包括汛期之前儘速清淤，暴雨及颱風期間在宜城橋上游處調來移動式的抽水機抽水，協助將水抽到宜城橋的後一座橋，便可減少上游淹水的問題。

台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶淹水淹怕了，雨季未來，早已把重要物品都墊高，以防萬...
台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶淹水淹怕了，雨季未來，早已把重要物品都墊高，以防萬一。記者趙容萱／攝影
分享
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部...
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部份水道，造成回流，甚至溢流到五光路。記者趙容萱／攝影
分享
台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶淹水淹怕了，雨季未來，早已把重要物品都墊高，以防萬...
台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶淹水淹怕了，雨季未來，早已把重要物品都墊高，以防萬一。記者趙容萱／攝影
分享
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部...
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部份水道，造成回流，甚至溢流到五光路。記者趙容萱／攝影
分享
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部...
住戶發現，樹王埤五光抽水站上游的宜城橋位處大轉彎處，洪水到了橋下，又遇橋墩擋到部份水道，造成回流，甚至溢流到五光路。記者趙容萱／攝影
分享

淹水暴雨台中市
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

苗中彰投壅塞路段 公路總局盤點有這些

2019-04-04 13:12

連假去哪走走？台中文青新聚點 抓住年輕人的心

2019-04-04 13:11

方便民眾祭祖掃墓 中市5區今明出動掃墓專車

2019-04-04 12:08

中市勞工局創新推出「行動律師」到宅服務職災勞工

2019-04-04 12:07

「媽祖文化志」十年有成 馬英九見證兩岸結晶

2019-04-04 11:27

中市府大手筆送廚餘桶 主婦怨蓋子不夠密

2019-04-03 22:55

中市車牌註記電動車 可免費停車

2019-04-03 22:47

南投向中央爭取4億753萬 打造中寮環鄉公路

2019-04-03 22:46

文化局列冊追蹤 彰化溪州榮民工廠竟被剷平

2019-04-03 22:17

綠批王惠美沒政績 彰縣府：C肝根除、捷運啟動

2019-04-03 22:10

王惠美就職100日 彰北捷運有譜了？

2019-04-03 22:09

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

就職百日 盧秀燕：整治空氣是最難課題

2019-04-03 18:43

就職百日打幾分？盧秀燕：追求完美不幫自己打分數

2019-04-03 18:20

盧秀燕擁抱鼓勵 亞洲青少年田徑錦標賽高中排球雙冠軍

2019-04-03 18:07

中市電動車可免費停車 但要先註記車牌

2019-04-03 17:56

照顧芭樂農 社頭清聖宮慶神明誕辰打卡免費送水果

2019-04-03 17:22

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

四月桐雪紛飛！南投客家桐花祭13日開跑　花況看俏

2019-04-03 14:57

掌葉蘋婆開花 臭到有民眾報案

2019-04-03 14:42

竹山開辦幸福巴士 周末傍晚補客運班次不足

2019-04-03 13:45

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

潘恆旭到常美冰店呷冰 PO與業者握手照稱「誤會冰釋」

2019-04-04 15:54

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

影／幻象衝場新竹兒藝節登場 風的運動場9大遊具免費玩

2019-04-04 14:25

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

不是清明節！竟有人在北市停車場燒「鈔票」

2019-04-04 11:50

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53

士林官邸孤挺花展登場 展露出「華麗之美」

2019-04-04 12:10

兒童連假首日 劍湖山世界塞爆排隊車潮綿延數十公里

2019-04-04 13:07

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

暴雨過後 宜蘭車潮下午已趨緩

2019-04-04 15:12

u故事／「不想後悔」 差距51歲爺孫戀「同」心相伴

2019-04-04 11:57

「2019城南有意思」活動開跑 牯嶺街封街管制

2019-04-04 03:51

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

墾丁春天音樂季縮水 旅宿業嘆如「王小二過年」

2019-04-04 13:53

阿公出神凝視雙胞胎孫背影 恆基院長既感動又感慨

2019-04-04 12:41

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

侯友宜視察日治深坑駐在所 研擬保存活化方案

2019-04-04 14:10

基隆童話藝術節開幕了 林右昌：歡迎小朋友來慢慢玩

2019-04-04 11:28

立委蘇巧慧6日辦音樂會 禮讚保生大帝

2019-04-04 14:11

難賺仍堅持傳統味道 七年級生返鄉承接麻油行

2019-04-03 19:15

蘇、侯合作解塞 五股新匝道拚5年完成

2019-04-03 23:36

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

連假去哪走走？台中文青新聚點 抓住年輕人的心

2019-04-04 13:11

清明連假掃墓車流量大 南警交管請民眾多利用接駁公車

2019-04-04 12:11

就職百日 盧秀燕：整治空氣是最難課題

2019-04-03 18:43

免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14

扮成「國王」的柯文哲 卻說想當烏龜

2019-04-04 14:40

白沙屯媽「放頭旗」準備啟程！估5萬人隨行

2019-04-03 23:05

藍綠褒貶林姿妙百日施政 有人打90分有人批口號治縣

2019-04-03 20:02

王惠美就職100日 彰北捷運有譜了？

2019-04-03 22:09

板橋湳雅夜市傳都更爆歇業 新北市場處：不會消失

2019-04-04 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top