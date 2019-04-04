中市烏日五光路居民淹怕了 雨季未來先墊高

2019-04-04 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



未雨籌繆？台中市烏日區五光路樹王埤旁住戶遇暴雨淹水成災，緊接梅雨、颱風季節，居民擔心

樹王埤未清淤，加上樹王埤宜城橋剛好遇大轉彎，又有橋墩擋住部份水道， 一旦暴雨，勢必造成回流，灌流進民宅成災，擔心到睡不著覺，盼政府能協助解決；也有的住戶早已把重要物品都墊高，以防萬一。

台中市水利局長范世億說，汛期將至，水利局早已進行清淤的工作，可能有些河川還未輪到，至於橋墩及河川有一處大轉彎的問題，會與建設局等相關單位到場會勘，並且提出解決的辦法。

烏日五光路樹王埤旁住戶，因地勢低窪，曾發生暴雨溢過樹王埤，溢流到住家，甚至快淹到屋頂的恐佈經驗。在當地住戶的要求下，市府興建五光抽水站已完工，但是地勢低的住戶仍有淹水情形。

「真的淹怕了！」林姓營雜貨店老闆說，，只要有豪大雨預報，整條五光路的住戶都晚上聽到雨聲都夜不成眠，擔心樹王埤的水位暴漲，來不及搬物品，擔心到睡不著，還有住戶早早就把物品搬到鐵架的上層，居民都期盼市府協 解決住戶逢大雨必淹的心頭大患。

市民蘇秀姃說，樹王埤過去逢雨就溢到五光路，甚至差一點就漫過她家屋頂，住處她家下游的五光抽水站啟用後，淹水情況改善，但還是會淹到住家一樓的庭園與地板。

住戶一探究竟，發現除了河道雜草未清，加上五光抽水站上游的宜城橋剛好位處大轉彎處，洪水到了宜城橋下，又遇橋墩擋到部份水道，洪水無法順流，全溢到道路，甚至淹住家來。