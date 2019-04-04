大甲媽4月7日起駕！ 信徒可搭免費接駁車朝聖

2019-04-04 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起駕遶境，4月16日回鑾，台中市交通局於起駕、回鑾兩天，安排免費接駁專車供民眾搭乘，台中往大甲可在朝富停車場、秋紅谷站、朝馬站搭乘接駁車，至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮，回程在大甲體育場搭車返回市區；自行開車可停在美人山營區停車場轉搭接駁車前往鎮瀾宮；也可利用市區22條公車路線前往大甲朝聖。

中市交通局長葉昭甫指出，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場搭乘免費接駁車至大甲體育場，沿途行經「秋紅谷(朝陽橋)」站、「朝馬」站，再轉乘中型巴士接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可於大甲區美人山營區停車場停車轉搭免費接駁車至大甲高中後，再步行前往鎮瀾宮。

往大甲鎮瀾宮民眾除可搭乘免費接駁車外，市區公車也有22條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、154路、157路、659路，巨業交通305路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、658路，苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路。