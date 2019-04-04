7期有錢人鳥籠？房市月報揭7期交易熱餘屋也多

2019-04-04 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中七期重劃區是知名豪宅聚落，房產名人Sway在臉書PO文，驚爆入夜後住宅點燈率低，淪為富豪的昂貴「鳥籠」。根據大台中房市交易動態資訊平台發佈今年4月大台中房市分析月報顯示，七期所在的西屯區買賣棟數逾千棟，位居買賣移轉熱區之冠，待售餘屋也多。

大台中房市交易動態資訊平台發佈，今年第1季買賣登記棟數3222棟，較今年2月增加45%，比去年同期略增0.2%；買賣移轉3大熱區依序為西屯區、北屯區及南屯區；2年內新大樓交易集中在西屯區、北屯區與豐原區。建照從今年開始連2月下滑，使照創下105年4月以來次低紀錄。

正心不動產估價師聯合事務所長黃昭閔觀察，今年第1季買賣棟數西屯區、北屯區都逾千棟，但北屯區交易較去年趨緩，跌幅約一成二的跌幅，西屯區則約23.8%成長幅度。

他指出，值得注意的是，西屯、北屯是新建餘屋住宅數最多的區域，西屯區待售餘屋多集中於惠來里、西墩里及潮洋里（七期與十二期），北屯集中在廍子里、和平里及仁美里（十期/新都自辦重劃/廍子區段徵收與十四期）。