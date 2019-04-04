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7期有錢人鳥籠？房市月報揭7期交易熱餘屋也多

2019-04-04 12:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中七期重劃區是知名豪宅聚落，房產名人Sway在臉書PO文，驚爆入夜後住宅點燈率低，淪為富豪的昂貴「鳥籠」。根據大台中房市交易動態資訊平台發佈今年4月大台中房市分析月報顯示，七期所在的西屯區買賣棟數逾千棟，位居買賣移轉熱區之冠，待售餘屋也多。

大台中房市交易動態資訊平台發佈，今年第1季買賣登記棟數3222棟，較今年2月增加45%，比去年同期略增0.2%；買賣移轉3大熱區依序為西屯區、北屯區及南屯區；2年內新大樓交易集中在西屯區、北屯區與豐原區。建照從今年開始連2月下滑，使照創下105年4月以來次低紀錄。

正心不動產估價師聯合事務所長黃昭閔觀察，今年第1季買賣棟數西屯區、北屯區都逾千棟，但北屯區交易較去年趨緩，跌幅約一成二的跌幅，西屯區則約23.8%成長幅度。

他指出，值得注意的是，西屯、北屯是新建餘屋住宅數最多的區域，西屯區待售餘屋多集中於惠來里、西墩里及潮洋里（七期與十二期），北屯集中在廍子里、和平里及仁美里（十期/新都自辦重劃/廍子區段徵收與十四期）。

黃昭閔認為，七期與十二期重劃區受限於高單價及大坪數的門檻，短期難有反轉的機會，北屯區前兩年熱炒的新興區域諸如廍子段，預售階段的個案也陸續完工進入待售餘屋市場，坪數設定多落在35到50坪間，與目前進場買房的民眾在預算上有差距，餘屋量只會往上遞增，這些目前受市場排擠而暫時被遺忘的餘屋如何再次被看到，將是一大課題。

大台中房市交易動態資訊平台發佈今年4月大台中房市分析月報顯示，七期所在的西屯區買...
大台中房市交易動態資訊平台發佈今年4月大台中房市分析月報顯示，七期所在的西屯區買賣棟數逾千棟，位居買賣移轉熱區首位。記者趙容萱／攝影
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