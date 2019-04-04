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方便民眾祭祖掃墓 中市5區今明出動掃墓專車

2019-04-04 12:08聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市民政局方便民眾祭祖掃墓，4月4、5日在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區啟動「掃墓接駁專車」，全程免費接送掃墓民眾往返墓區，鼓勵民眾多加利用，減少塞車

民政局表示說明，今年2月已啟動台中市各區公墓全面除草作業，讓掃墓民眾方便進出墓區；並依各地交通情況，假日掃墓期間進行交通管制，嚴禁私人車輛進入墓區，避免讓祭祖追思的民眾身陷塞車之困。

各區掃墓專車的接駁點、開駛時間及搭乘方式：

●豐原區：有9人座、20人座車輛，早上6點至中午12點，在豐原區公所旁育德街（靠豐南國中） 搭乘。

●后里區：備有20人座車輛，自早上7點至中午12點，從中科管理局停車場（后科南路、聯相公司對面） 搭乘。

●太平區：有20人座車輛從早上7點至下午1點，從太平區第一花園公墓管理室旁停車場（山田路12號）搭乘。

●沙鹿區：備20人座車輛，早上7點至下午4點在中山路示範公墓路口（往沙鹿納骨堂方向）搭乘

●霧峰區：4月5是備有9人座車輛，早上6點至下午4點在霧峰區中正路144巷巷口（簡易自來水廠旁） 搭乘。

民政局提醒，接駁車依現場人數狀況發車，詳細交通疏導規劃、專車接駁時間等資訊公告於生命禮儀館理處官網：http://bit.ly/2FW1R70 查詢

台中市民政局方便民眾祭祖掃墓，4月4、5日在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區啟...
台中市民政局方便民眾祭祖掃墓，4月4、5日在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區啟動「掃墓接駁專車」，全程免費接送掃墓民眾往返墓區。圖／台中市民政局提供
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