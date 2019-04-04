中市勞工局創新推出「行動律師」到宅服務職災勞工
台中市勞工局今年新推出職業災害勞工「行動律師到宅」服務，針對職災勞工提供免費律師法律諮詢，協助勞工早日度過家庭危機，早日重返職場。
勞工局長吳威志表示，依據服務經驗、求助個案發現，職災勞工及他們的家屬在面對職業災害時，常因職災的身體身害，對未來感到恐慌、不確定，導致在面對相關損害賠償等複雜的法律問題時，無法正確主張自己的權益保障，非常需要專業勞動法令律師來協助。
目前的處理流程是，勞工局在接獲職業災害通報後，職災個案管理員會在第一時間主動與職災勞工或其家屬聯繫，並依照他們的需求連結醫療、復健、勞動權益、心理支持等資源，若需要法律諮詢和雇主爭取福利，也有免費律師咨詢服務。
吳威志表示，考量台中市幅員廣大，今年起推出創新服務，針對無法出門、傷勢嚴重的職災勞工或、案件複雜的個案服務，特別向勞動部職業安全衛生署爭取經費辦理「職業災害勞工行動律師到宅服務」，提供更在地化、貼心有深度的服務。
目前台中市勞工局與財團法人法律扶助基金會台中分會合作，號召46名熱心公益且具有勞資糾紛、職災補賠償等專業勞動法令律師，組成行動律師團。
台中市勞工局統計107年職災服務案件，提供17406人次服務，其中涉及勞動權益、勞資爭議的法令約佔總服務數的6成，提供法令諮詢是最重要的一項，尤其大部分的職災勞工都是家庭主要的經濟支柱。
勞工局表示，這個服務將由台中市職災個案管理員評估有需求的職災勞工或其家屬，協助申請「行動律師」到宅進行法律諮詢，今年度預計提供40案到宅諮詢服務，如果職災勞工有相關需求，或對於職業災害權益有疑義者，可洽勞工局福利促進科（04）22289111分機35411、35413、35414、35415、35416。
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