中市勞工局創新推出「行動律師」到宅服務職災勞工

2019-04-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市勞工局今年新推出職業災害勞工「行動律師到宅」服務，針對職災勞工提供免費律師法律諮詢，協助勞工早日度過家庭危機，早日重返職場。

勞工局長吳威志表示，依據服務經驗、求助個案發現，職災勞工及他們的家屬在面對職業災害時，常因職災的身體身害，對未來感到恐慌、不確定，導致在面對相關損害賠償等複雜的法律問題時，無法正確主張自己的權益保障，非常需要專業勞動法令律師來協助。

目前的處理流程是，勞工局在接獲職業災害通報後，職災個案管理員會在第一時間主動與職災勞工或其家屬聯繫，並依照他們的需求連結醫療、復健、勞動權益、心理支持等資源，若需要法律諮詢和雇主爭取福利，也有免費律師咨詢服務。

吳威志表示，考量台中市幅員廣大，今年起推出創新服務，針對無法出門、傷勢嚴重的職災勞工或、案件複雜的個案服務，特別向勞動部職業安全衛生署爭取經費辦理「職業災害勞工行動律師到宅服務」，提供更在地化、貼心有深度的服務。

目前台中市勞工局與財團法人法律扶助基金會台中分會合作，號召46名熱心公益且具有勞資糾紛、職災補賠償等專業勞動法令律師，組成行動律師團。

台中市勞工局統計107年職災服務案件，提供17406人次服務，其中涉及勞動權益、勞資爭議的法令約佔總服務數的6成，提供法令諮詢是最重要的一項，尤其大部分的職災勞工都是家庭主要的經濟支柱。