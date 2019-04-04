大甲媽祖繞境 逢甲團隊連續14年公益贊助「媽祖App」

2019-04-04 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



世界三大宗教慶典之一的「大甲媽祖遶境進香」國曆4月7日晚上10點展開，逢甲大學團隊連續14年公益贊助建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」提供遶境資訊，今年更新增在駐駕廟宇打卡抽贈品的活動，鼓勵信徒實際參與遶境。

逢甲指出，「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」、「大甲媽祖APP」提供的服務包括媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像、鎮瀾宮現場Live直播、遶境進香路線資訊等，信眾可查詢鑾轎預計抵達時間、地點，對於無法全程參與的信徒，可配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，規劃跟轎行程。

許多信眾都說，「大甲媽祖APP」已成為跟轎必備寶典，除了在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置，還有超商、速食店、加油站、微笑單車站點、用餐點、盥洗站等資訊，更可透過鑾轎上的四支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況。

今年逢甲希望鼓勵實際參與遶境的信徒使用「大甲媽祖APP」，在指定日期於駐駕廟宇打卡，就可獲得一次抽獎機會。駐駕廟宇、日期4月8日至9日在彰化市南瑤宮；4月9日至10日、4月12日至13日在西螺鎮福興宮；4月10日至12日在新港鄉奉天宮；4月13日至14日在北斗鎮奠安宮；4月14日至15日在彰化市天后宮；4月15日至16日在清水區朝興宮；4月7日起駕及16日回鑾則在大甲區鎮瀾宮。

逢甲表示，駐駕廟宇打卡活動之外，APP也有搭配遶境的尋寶活動，只要透過APP的打卡功能，在媽祖鑾轎、廟宇、微笑單車站等特定地點打卡，有機會解鎖APP上特定的圖示，包含Q版媽祖、千里眼、順風耳、彌勒、太子、神童、報馬仔、特定廟宇、微笑單車等，所有公仔都是團隊針對遶境進香活動設計，民眾也透過合照功能，呼叫指定公仔一起合照，讓遶境進香活動更添趣味。

逢甲大學的團隊透過異業結盟，組成跨領域服務團隊，由「逢甲大學GIS中心」、「天眼衛星科技」、「準線智慧科技」共同提供即時鑾轎GPS位置、即時影像、及行動APP服務；國內最大電信公司「中華電信」提供雲端服務、行動通訊、網路頻寬，以確保24小時服務不中斷；YouBike微笑單車則提供遶境沿途的點位資訊，讓跟轎的方式多了不同的選擇。

●天上聖母遶境進香即時衛星定位服務網

●大甲媽祖iOS APP下載

●大甲媽祖Android APP下載