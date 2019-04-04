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「媽祖文化志」十年有成 馬英九見證兩岸結晶

2019-04-04 11:27聯合報 記者余采瀅╱即時報導

大甲媽祖將在4月7日起駕遶境，今天上午舉辦「承先啟後，媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇，前總統馬英九出席開幕式，並見證集結兩岸30多位學者心血的「媽祖文化志」發刊。他說，希望今天的學術研討會可以發揚媽祖慈悲、博愛、聞聲救苦的精神，為國家帶來風調雨順、國泰民安、人民安居，為兩岸和平與繁榮帶來新的希望。

馬英九表示，他拜了媽祖廟數10年，至少拜過幾百次，第一次參加有關媽祖學術的會議，他感到非常高興。台灣在媽祖信仰估計信徒已經超過千萬人，對台灣影響相當重大，除了拜廟祈求媽祖保佑，對其的歷史與文化也要相當了解。

馬英九也調侃自己每次拜廟都會「有獎徵答」，除了問「媽祖名字？」、「媽祖是哪裡人？」，還有「媽祖今年幾歲？」台下民眾也十分捧場，大喊「1059歲！」，馬總統回說：「答對了！」，現場掌聲、笑聲不斷。

2009年12月在時任福建省地方志編纂委員會主任羅健的倡導下，透過福建省台灣事務辦公室的支持和牽線，與台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤碰面，就共同編纂「媽祖文化志」達成共識，透過兩岸學者撰寫，歷時10年，經過10數次的會議討論，終於完成發刊。

「媽祖文化志」一套共4本書，包括編寫媽祖文化的傳佈、媽祖宮廟與文物史蹟、媽祖祭典與民俗、媽祖文學藝術與學術研究、媽祖信仰組織等部分做整理和紀錄，讓更多人能夠更有系統性的來了解媽祖信仰文化。

前總統馬英九今天上午出席「承先啟後，媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇開幕式，並見證集結...
前總統馬英九今天上午出席「承先啟後，媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇開幕式，並見證集結兩岸30多位學者心血的「媽祖文化志」發刊。記者余采瀅／攝影
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前總統馬英九今天上午出席「承先啟後，媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇開幕式。記者余采瀅...
前總統馬英九今天上午出席「承先啟後，媽祖薪傳」媽祖信俗國際論壇開幕式。記者余采瀅／攝影
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大甲媽祖信仰馬英九
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