北斗清明期間限定潤餅皮 四手足請假返鄉傳承父親手藝

2019-04-04 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



清明連假到來，彰化縣北斗大菜市場內80多年老店「潤餅輝」又出現人潮，店主陳家第四代兄弟姊妹每年期間限定賣一個月的潤餅皮，多年來縱然各自有工作家庭，但清明節就是手足團聚的日子，不間斷傳承父親的手藝。

陳家的潤餅皮手工製作，以水、麵粉、AK糖等成分混合而成，餅皮吃起來有層次，口感香Q，很受消費者喜愛。第四代兄弟姊妹4人幾乎在市場長大，小時候幫父親賣水果外，清明節前一家總動員做潤餅皮，現在第五代雖還在念書，也會到市場幫忙做潤餅皮過節。

二姊陳弈汝說，每年只有在3月中旬至4月中旬間才有營業，清明節前一天最忙碌，這幾天清晨起床營業到晚上，整理清洗器具結束已是午夜，每天幾乎站超過10小時，預計今起47座火爐全開，20人在場幫忙。

大哥陳栓銘平時在北部教書，清明假期前後寧可付代課費，也會返鄉做潤餅維持家族傳統，小弟陳維修在食品工廠20年，當初與和老闆講好每年休一個月回家幫忙，他說，手工做皮速度快過機器，但手甩一個月確實有職業傷害。