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連續6年隨行白沙屯媽 童綜合醫護見證神蹟

2019-04-04 09:38聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

白沙屯媽往北港進香，跨越苗栗、台中、彰化、雲林等縣市，長程徒步對隨香客體力和意志都是挑戰，童綜合醫院今年連續第6年組成隨香醫護團隊提供香客服務，醫護人員並見證「神蹟」指出，去年發生傘兵秦良丰墜地意外時，白沙屯媽出發到了院區附近，醫護人員完成「不可能的任務」，成功搶救寶貴生命。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫指出，今年院方派出10名醫師、5名護理師及5名救護技術員參與白沙屯媽進香，沿途並有救護車隨行，院內許多醫護人員都是白沙屯媽虔誠信徒，醫護團隊開放報名，名額可說「秒殺」搶光。

吳肇鑫今天在拱天宮參加進香活動行前記者會，他指出，去年白沙屯媽出發當天清晨，清泉崗有傘兵演習從400公尺空中高速墜地，傷者秦良丰到院前已無心跳，當時沒有人認為可以救得回來，巧合的是當時白沙屯媽神轎就在院區旁西濱橋下，讓人感覺媽祖婆有庇佑，醫護人員成功救回一條寶貴生命，大家都覺得是奇蹟。

他也提醒香客，徒步進香運動量大，心血管負荷也重，如香丁腳在途中覺得胸口會悶、會痛，甚至冒冷汗，要特別小心，有可能是心絞痛、心肌梗塞，務必及時停下來求救，必要時由隨行醫護人員送醫。

他指出，白沙屯媽進香往返數百公里，徒步信徒的腳部最怕磨擦過度起水泡，因此要選平時就常穿且舒適的鞋子，切勿穿新鞋，襪子也要合腳，如走到起水泡或紅腫疼痛，應暫停徒步，先找進香團醫護人員處理傷口，避免惡化，經適度處理，香客很就快就可重新上路。

此外，要避免抽筋或中暑，途中必須適時補充水份和鹽分，香客可在礦泉水瓶加顆梅子，增加口感也適度補充鹽分，可降低抽筋、中暑機率。

童綜合醫院今年第6年組成隨香醫護團隊參與白沙屯媽祖進香提供醫療服務，將派遣20名...
童綜合醫院今年第6年組成隨香醫護團隊參與白沙屯媽祖進香提供醫療服務，將派遣20名醫護人員隨行。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮昨在宮前廣場辦行前...
白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮昨在宮前廣場辦行前記者會，啟明國小學童也到場表演。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯醫護人員中暑
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