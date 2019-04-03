王惠美就職100日 彰北捷運有譜了？
去年彰化縣長選舉時，軌道建設是藍綠攻防焦點，縣長王惠美在昨天就職百日，強調彰北捷運鹿港線可行性研究評估前天已決標，彰南捷運也即將由縣府自籌經費辦理評估，至於被中央退回的彰化市鐵路高架化計畫，縣府已補充資料，希望縣籍立委共同向中央爭取。
王惠美昨主持「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，工務處長林漢斌簡報時，針對台中捷運綠線延伸計畫，表示縣府與台中市政府達成共識，依原計畫繼續推動，全部經費139億，彰化縣需自籌20多億，並配合鐵路高架後新增的金馬車站，將與台中捷運綠線G20站共構，金馬車站將成為未來捷運鹿港線的起點，成為三鐵共構的車站。
彰北捷運路網部分，中央與彰化縣各分擔400萬元辦理的捷運鹿港線可行性研究評估，前天評選出專業廠商，未來捷運鹿港線將規劃行經彰化市中心，及打鐵厝綜合開發專區、水五金產業區及彰濱工業區，可帶動沿線各重大產業園區及鹿港鎮的發展。
至於在選舉時引發爭議的彰南捷運路網推動方面，縣府決定自籌800萬元辦理可行性研究評估，規劃將以「員林-溪湖─二林線」為優先路廊，銜接現有台鐵員林站、高鐵彰化站、溪湖及田尾，形成彰南「一環一樞紐」捷運系統，並以台鐵員林站為中心，延伸至溪湖、二林，可帶動二林中科與二林精密機械產業園區及彰南花卉園區的發展。
王惠美強調，二林中科精密園區引進5萬就業人口，無法僅單靠二溪路進去，需要有一條從員林、埔心、溪湖到二林的捷運，透過鐵路網到員林進而銜接捷運，吸引在地與台中、雲林人才前來就業。
在彰南捷運路網未完成前，王惠美強調，縣府規劃調整既有公車路線成為捷運路線的先導公車，引進新形象智慧型公車資訊系統，強化公車服務內容，以提高大眾運輸的使用率。
至於去年12月被中央退回的彰化市鐵路高架化計畫，王惠美表示，縣府已向中央補充資料，倘若可行性研究順利通過審查，即進入綜合規劃階段，縣府將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案，宣告高架化工程進入實質開發程序。
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