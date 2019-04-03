王惠美就職100日 彰北捷運有譜了？

2019-04-03 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化報導



彰化縣政府昨天舉辦「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，縣長王惠美宣示彰北及彰南捷運路網以及彰化鐵路高架化推動的必要性。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook 去年彰化縣長選舉時，軌道建設是藍綠攻防焦點，縣長王惠美在昨天就職百日，強調彰北捷運鹿港線可行性研究評估前天已決標，彰南捷運也即將由縣府自籌經費辦理評估，至於被中央退回的彰化市鐵路高架化計畫，縣府已補充資料，希望縣籍立委共同向中央爭取。

王惠美昨主持「彰化縣軌道建設辦理進度」記者會，工務處長林漢斌簡報時，針對台中捷運綠線延伸計畫，表示縣府與台中市政府達成共識，依原計畫繼續推動，全部經費139億，彰化縣需自籌20多億，並配合鐵路高架後新增的金馬車站，將與台中捷運綠線G20站共構，金馬車站將成為未來捷運鹿港線的起點，成為三鐵共構的車站。

彰北捷運路網部分，中央與彰化縣各分擔400萬元辦理的捷運鹿港線可行性研究評估，前天評選出專業廠商，未來捷運鹿港線將規劃行經彰化市中心，及打鐵厝綜合開發專區、水五金產業區及彰濱工業區，可帶動沿線各重大產業園區及鹿港鎮的發展。

至於在選舉時引發爭議的彰南捷運路網推動方面，縣府決定自籌800萬元辦理可行性研究評估，規劃將以「員林-溪湖─二林線」為優先路廊，銜接現有台鐵員林站、高鐵彰化站、溪湖及田尾，形成彰南「一環一樞紐」捷運系統，並以台鐵員林站為中心，延伸至溪湖、二林，可帶動二林中科與二林精密機械產業園區及彰南花卉園區的發展。

王惠美強調，二林中科精密園區引進5萬就業人口，無法僅單靠二溪路進去，需要有一條從員林、埔心、溪湖到二林的捷運，透過鐵路網到員林進而銜接捷運，吸引在地與台中、雲林人才前來就業。

在彰南捷運路網未完成前，王惠美強調，縣府規劃調整既有公車路線成為捷運路線的先導公車，引進新形象智慧型公車資訊系統，強化公車服務內容，以提高大眾運輸的使用率。

至於去年12月被中央退回的彰化市鐵路高架化計畫，王惠美表示，縣府已向中央補充資料，倘若可行性研究順利通過審查，即進入綜合規劃階段，縣府將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案，宣告高架化工程進入實質開發程序。