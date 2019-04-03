溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣溪州鄉榮光村榮民工廠前年由溪州鄉公所提報為文化資產，已進入列冊追蹤，基礎調查階段，未料最近傳出榮民工廠已遭拆除，文化局今天傍晚緊急召集外縣市文資委員現勘，啟動列為「暫定古蹟」，保留現狀，不過無奈的是，依目前文資法規破壞「列冊追蹤」建物並沒相關罰則。

60年歷史的榮民工廠現場已遭嚴重破壞，影響後續文化資產價值評估調查作業，縣府與文化局嚴厲譴責，文化局長張雀芬說，會持續呼籲文化部請中央單位制定相關法規，針對列冊追蹤程序過程中遭受破壞行為擬定相關處罰，經查該處也未依規定申請拆除執照，會就事實狀況依建築法規定予以究責。

文化局人員上午接獲通報到場要求立即停工，但現場兩排廠房全被剷平，建築幾乎全已不復原貌，現場守衛指出，所有權人將地賣掉了，準備要蓋工廠，現在整地也施工一個月了。

文化局調查發現，榮民工程股份有限公司經管彰化預鑄工廠現場已由所有權人之一「三富瀝青股份有限公司」進行拆除工程，今天文資委員現勘後依「暫定古蹟條件及程序辦法」全區勒令停工，並逕列為暫定古蹟，文化局聯繫該業者負責人今天不在彰化，未到場說明。

縣議員也是前溪州鄉長黃盛祿說，建物都已經拆光了縣府要怎麼補救，已被列冊追蹤的案件還能這樣被漠視，「實在太離譜。」

榮民工程公司彰化工廠佔地14公頃，在民國50至80年代間生產草袋與造紙，直至85年才停工，之後部分空間由彰化預鑄廠使用，直至2011年停用，榮民工程公司開始標售資產，2017年10月有12位股東集資8億7千多萬元得標。

劉姓土地管理人指出，文化局2年前列冊追蹤後，卻一直沒有進入實質審議，最近有人要接手土地並要求拆除相關建築，地主們一致決議拆除部分無須無需申請拆除執照的建築。