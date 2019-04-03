南投沙雕園區 兒童節沙雕DIY、抓糖果

2019-04-03 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投國際沙雕藝術文化園區位在國道3號高架橋下，因為高速公路局進行橋墩耐震補強工程，今年將提早在5月底結束。南投縣文化局配合兒童節，4日提供前200名兒童可以玩糖果一把抽、沙雕DIY體驗及遊樂氣墊設備，讓小朋友可以開心過兒童節。

南投沙雕園區位在高速公路下，不怕風吹、日曬、雨淋，是假日最佳的好去處，精彩的展覽內容也讓民眾大飽眼福。不過，前年、去年展期都到10月底，今年則因應高速公路局橋墩耐震補強工程，將於5月底結束開放，將停展超過一年的時間，距離今年度展覽結束只剩下一個多月的時間。

南投國際沙雕藝術展是國內第一個永久性沙雕展場，每年展出的巨型沙雕細緻，吸引不少遊客前來參觀，今年以「神話沙城，夢想時空」為主題，目的就是打造孩子們的歡樂園地，今年邀請包含中國、日本、加拿大及台灣等超過20位沙雕師參與沙雕創作，每件作品都栩栩如生，更是全台首創「4D沙雕」，結合音效、水霧效果等，創造全新觀賞體驗。