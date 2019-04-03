有趣兒童節！草屯學「餵豬」 埔里、魚池找「金蛋」

2019-04-03 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



明天是兒童節，南投縣埔里鎮Feeling18巧克力工房連10年送巧克力給當地學童當禮物，還擴及魚池鄉，今年更加碼找金蛋；另妮娜巧克力也送愛信義鄉，草屯鎮公所則送小豬撲滿教孩子「餵豬」養成儲蓄習慣。

埔里公所指出，Feeling18巧克力工房是埔里在地企業，每年除獎勵學童閱讀送巧克力，10年前開始在兒童節分送巧克力給公私立幼兒園和國小學童，去年起擴及魚池鄉學童，今年則配合公所設計的復活節主題，加碼舉辦「金蛋尋寶」遊戲。

18度C文化基金會董事長茆晉詳說，兒童節巧克力是埔里、魚池學童的專屬「小確幸」，今年除送出7700份，更準備230顆金蛋依學校班級、學生數比例分配至各校，金蛋則藏在校園裡，找到的孩子可免費兌換內含小禮物的巨型巧克力彩蛋。

埔里鎮長廖志城提到，公所與Feeling18合作設計「金蛋尋寶」，希望透過遊戲增加與學童的互動性，也讓瞭解多元文化與國際接軌；草屯鎮公所因今年是「金豬年」，因此在兒童節準備可愛的小豬撲滿，送給鎮內國小和幼兒園學童。

草屯鎮長簡景賢說，公所每年都會準備禮物送給鎮內學童，過去曾送過防災頭套、隔熱餐盒等，但今年是逢農曆豬年，因此特別挑選可愛的小豬撲滿，且教小朋友「餵豬」，鼓勵也希望他們從小養成儲蓄好習慣。