盧秀燕擁抱鼓勵 亞洲青少年田徑錦標賽高中排球雙冠軍

2019-04-03 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



今年高中排球甲級聯賽豐原高商「稱王」六連霸、東山高中「封后」三連霸；台中市田徑好手遠征香港參加亞洲青少年田徑錦標賽，為台灣帶回1金1銀佳績。台中市長盧秀燕今天親自鼓勵獲獎選手，給予擁抱，期盼讓學校體育獲得關注和熱情支持，成為選手持續追求勝利的原動力。

運動局指出，高中排球甲級聯賽，豐商勇奪冠軍金盃，締造史無前例的六連霸紀錄；東山高中則展現團隊默契取得后冠，寫下隊史首次三連霸的輝煌成績。

台中的田徑好手不遑多讓，亞洲青少年田徑錦標賽競賽場上，大甲高中王彥和選手在200公尺決賽以0.01秒之差奪得金牌，惠文高中何奎霖選手則跳飛過7公尺48公分佳績，取得銀牌也締造個人最佳紀錄。

今天的表揚活動，獲獎學生把大獎盃、冠軍旗獻獎給台中市。盧秀燕和選手們擁抱，給她們肯定、逐一頒獎鼓勵並合影留念。

盧說，選手們充分展現「挺身而出」、「球不落地，永不放棄」，這些都是選手平日紮實地訓練，付出無數的汗水淚水，感謝學校、教練、家長及社會各界人士的關心與支持，有這些最佳後盾，才有各校代表隊亮眼成績，並感謝台中市體育總會排球委員會及田徑委員會，對培訓基層選手的用心與付出。

教育局表示，未來將持續推動各項體育政策，完善選手四級銜續訓練，辦理各項普及化運動競賽，推動校園運動風氣，建置運動防護醫療網絡。