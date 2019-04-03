中市電動車可免費停車 但要先註記車牌
台中市交通局鼓勵市民購置電動車，即日起只要車牌上有註記「電動車」的汽、機車，不用再申辦電動車證，即享有全市停車格免費優惠，但106年12月31日之前的舊式電動機車車牌，車牌上未註記「電動車」，車主仍須申請「電動車證」才能免費停車。
據交通部統計，107年1月設籍台中市的電動機車數約12851輛，今年2月即增至25165輛，僅約1年就成長約1倍，研判未來增加的速度可能再加快。
交通局長葉昭甫表示，現在車牌上有註記「電動車」的汽、機車，都是監理單位認證的電動車，為了便民，不用再向交通局申辦電動車證。
葉昭甫說，106年12月31日市民購置的舊式電動機車車牌，因車牌上未註記「電動車」，收費開單員無法從車體外觀，辨識是否是電動機車，提醒車主仍須在車牌張貼交通局核發的電動車證，才能免費停車，舊式車牌的車主要主動申請。
台中市的公有停車場收費自治條例規定，行車執照登記是電能的汽、機車，並貼有交通局核發的停車證，停在台中市收費車格可免收停車費。
葉昭甫表示，近年電動機車成長快速，環保局也有獎勵汰換措施，監理單位也從去年1月1日之後發核的新式電動機車車牌，都直接註記「電動車」字樣，今年3月1日起收費員看到車牌上是「電動車」，就能確認是監理單位認證，車主免再向交通局申辦電動車證。
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