照顧芭樂農 社頭清聖宮慶神明誕辰打卡免費送水果

2019-04-03 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化芭樂產季進入尾聲，產地價一斤掉到3元，溪州有果農乾脆將次級品拿來餵黑豬，社頭鄉協和村山腳路巷子在今年芭樂低價後，還出現2、3次芭樂被丟棄腐爛的情形，雖相關單位承諾協助外銷，但彰化青農指出，受到關照外銷的農民是少數，為何不能在一開始就積極輔導，最後任由市場機制以及怪罪農民搶包粒脫責。

社頭鄉清聖宮用行動支持在地農民，農曆三月初三（國曆為四月七日）是玄天上帝萬壽誕舉行慶祝活動，清聖宮管理人陳進永說，已請28公頃的芭樂園農民每天準備芭樂，民眾只要打卡每人可獲得2顆芭樂和襪子，每天近萬台斤的芭樂連續5天免費送。

中華民國農會理事長蕭景田今天也到場支持，他說，農委會在輔導農民時未作功課，導致產銷失衡，農委會過去會控管量提供農民補償保障，但今年沒做這些，農民看去年價格平穩想多賣一點，傻傻地種下去，目前產量過盛但芭樂是青果，若冷練設備不足，外銷緩不濟急。

在地青農對於外界指稱果農「搶包粒」不以為然，農民指出，去年底因暖冬少雨甚致氣溫忽冷忽熱，導致農曆春節原本該盛產的芭樂卻沒產量，市場價格上揚，當時是因為開花不理想，反而後來3月份後氣溫突然適合萬物生長，農民開始包粒以彌補之前所損失的量，拿長補短合情合理。