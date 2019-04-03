注意！大甲媽起駕遶境 龍井大肚8日15日交通管制
大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起將展開9天8夜遶境活動，台中市警局烏日分局今天說明，大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香起駕，將在4月8日上午6點到下午6點行經台中市龍井區、大肚區，回鑾4月15日凌晨2點至下午5點行經龍井區、大肚區，將視車流情形機動彈性調整，實施交通疏導管制，請民眾及駕駛人注意與配合。
台中市警局烏日分局說明，4月8日上午6點到下午6點，以及4月15日凌晨2點至下午5點管制路段及事項如下：
1、 沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線實施彈性車道調撥。
2、 烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。
回鑾活動另行增加車輛管制，4月15日凌晨2點至下午5點管制路段及事項如下：
（1）大肚區路口管制部分（禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線）：
1、 沙田路二段與自由路口南端。
2、 自由路與仁德路口。
3、 自由路與平和東街口。
4、 自由路與文昌路一段口。
5、 自由路與自治路口。
6、 自由路與華山路口。
7、 自由路與萬興路口。
8、 沙田路三段與自由路口北端。
（2）龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四-六段車輛，改由中華路行駛。
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