注意！大甲媽起駕遶境 龍井大肚8日15日交通管制

2019-04-03 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖4月7日起將展開9天8夜遶境活動，台中市警局烏日分局今天說明，大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香起駕，將在4月8日上午6點到下午6點行經台中市龍井區、大肚區，回鑾4月15日凌晨2點至下午5點行經龍井區、大肚區，將視車流情形機動彈性調整，實施交通疏導管制，請民眾及駕駛人注意與配合。

台中市警局烏日分局說明，4月8日上午6點到下午6點，以及4月15日凌晨2點至下午5點管制路段及事項如下：

1、 沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線實施彈性車道調撥。

2、 烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

回鑾活動另行增加車輛管制，4月15日凌晨2點至下午5點管制路段及事項如下：

（1）大肚區路口管制部分（禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線）：

1、 沙田路二段與自由路口南端。

2、 自由路與仁德路口。

3、 自由路與平和東街口。

4、 自由路與文昌路一段口。

5、 自由路與自治路口。

6、 自由路與華山路口。

7、 自由路與萬興路口。

8、 沙田路三段與自由路口北端。