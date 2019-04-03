彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣議會民進黨團開記者會批判縣長王惠美上任的百日政績，幾乎都以刪減、撤銷等方式來反前朝政策，堪稱史上最慘負政績。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 彰化縣長王惠美今天上任滿100天，彰化縣議會民進黨團開記者會批判王惠美的百日政績，幾乎都以刪減、撤銷等方式來反前朝政策，堪稱史上最慘負政績；對於綠營批判，副縣長洪榮章回應表示，縣府已經陸續端出C肝根除、捷運啟動等縣政亮點，希望不要再流於口水戰。

民進黨團有11位議員，今天有7位出席記者會，由黨團總召尤瑞春主持。縣議員賴澤民針對王惠美拿教育開刀，從校長遴選不認、校園保全不編、營養午餐再檢討，連兒童節活動經費從去年的３２６萬元刪 到今年只剩94萬元，搞得基層人心惶惶。

縣議員葉國雄也批王惠美將「什麼都不做，永遠不錯犯」做為治縣方針，卻沒有告訴縣民，「她要怎麼做」；李成濟、莊陞漢也指縣府反前朝，推翻納人前瞻、縣議會並已通過墊的彰化市3座停車場案，是怠惰作為。

張欣倩則指縣府以經費及時間不足理由，將主辦台灣燈會的機會推掉了，卻還要縣民「拭目以待」，真不知縣民有什麼好期待的。

彰化縣副縣長洪榮章回應表示，王惠美縣長上任百日，就已經陸續端出許多縣政的亮點，如積極打造彰化成為全國第一個C肝根除的縣市，在彰北捷運路網鹿港線可行性評估已在４月２日完成評選，彰南捷運路網也要立刻啟動可行性評估，未來會陸續呈現亮點。