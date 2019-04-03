拓寬投22線成環鄉公路 盼促南投中寮更繁榮

2019-04-03 14:49 中央社 南投縣3日電



南投縣政府規劃拓寬鄉道「投22線」中寮鄉龍鳳瀑布到觀音亭路段，並連接「投26線」串成環鄉公路，使交通更便利，促進地方繁榮。

為促進中寮鄉發展，南投縣政府將向中央爭取新台幣4億753萬元經費，拓寬鄉道「投22線」連接「投26線」，打造環鄉公路網，工程第一期為龍鳳瀑布到觀音亭路段，路幅拓寬為9公尺、改善長度2406公尺，已通過環境影響評估，規劃民國111年前完成設計與施工。

縣府今天在中寮鄉和興村活動中心辦理道路拓寬改善工程說明會，南投縣長林明溱、國民黨籍立法委員馬文君等人出席。

林明溱說，生活圈道路計畫分3期工程，由於和興村進出人車、農產運輸量較多，因此龍鳳瀑布到觀音亭路段優先施工，感謝馬文君向公路總局爭取經費。

馬文君表示，鄉道投22線拓寬有助改善交通，對中寮鄉居民前往附近鄉鎮、農產運輸、觀光發展都有助益，這次工程是中寮鄉發展新的開始，她未來將持續努力，為南投爭取更多建設經費。

中寮鄉長廖宜賢指出，中寮鄉發展不易，發展契機之一就是建立環鄉公路，未來完工後除農產運輸使用，還能有助發展觀光、減少人口外流，希望早日完工，鄉親對道路拓寬以增進地方發展都很期待。

林明溱主持道路改善說明會後，再陸續到中寮鄉復興村、永平村、中寮村、廣福村，踏勘農路路面改善、排水、野溪整治工程，同意斥資約350萬元進行路面重鋪修復、擋土牆施作等工程。