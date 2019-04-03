親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

開嗆韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

日職／王柏融第4打席接殺 3次得點圈有人未建功

竹山開辦幸福巴士 周末傍晚補客運班次不足

2019-04-03 13:45聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣竹山鎮4月起至12月先引進升級版的幸福巴士，每周末五、六、日三天傍晚，選在客運業者最不願加開的時段，安排竹山往返林內火車站的接駁公車，每天來回各3班，解決鎮民外出就學就業，返鄉時最受抱怨的的交通不便困難。

鎮長陳東睦表示，竹山原本有台西、彰化客運經營路線，但搭乘人數日益減少，業者面臨經營成本考量，逐步減班下，讓鎮民外出就業及就學都非常不方便，鎮公所決定延續過去一度開辦「民行公車」的計畫，與業者協調後， 決定4月至12月開辦幸福巴士公車，每周五、六、日三天，傍晚由竹山農會延平辦事處出發3班次，往返林內火車站。

鎮公所指出，爭取行駛幸福巴士並延伸到竹山延平地區，就是希望更多人回家的路更加方便，畢竟竹山長久以來缺乏公路運輸，雖然有紫南宮及溪頭等重要景點，但遊客都只是借道路過，很少進入到市區觀光，只能就近先從接駁到林內火車站方式做起。

未來幸福巴士從竹山鎮農會延平辦事處發車，周五16時30分、18時、19時20分發3班，周六周日改16時50分發車，其它相同，停靠原台西客運站牌對面的全家便利商店前山店、仙公廟、中崎、和溪厝等站，終點是林內火車站站前小廣場，回程周五17時20分、18時40分、20時10分發車，周六周日改17時40分、18時50分、20時10分，沿途停靠站相同。

竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中...
竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中亮／翻攝
分享
竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中...
竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中亮／攝影
分享
竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中...
竹山面臨客運減班，居民外出就學及工作交通不便，鎮長決定恢復周末幸福巴士。記者黑中亮／攝影
分享

火車站巴士公車
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

逆境向上自強兒童 彰家扶表揚

2019-04-02 23:57

中科有iBike了…新設3站 前30分鐘免費

2019-04-02 23:48

擴星摘星／青創？文創？盼定位清楚

2019-04-02 23:45

勞工權益基金是什麼？台中申領不多 將多宣導

2019-04-02 23:43

協助青年創業增點增補助 台中擴大辦理摘星

2019-04-02 23:41

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

鞋破不敢說、老房膠帶補強 自強兒童克服逆境受表揚

2019-04-02 17:10

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

中科有iBike了 30分鐘內免費

2019-04-02 15:12

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

影／台中海巡艇巡邏 海豚家族伴遊

2019-04-02 12:00

與神同行！大甲媽遶境有Q版媽祖螢幕提供道路資訊

2019-04-02 11:50

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

清明連假到 中市府：小心日租套房違法不安全

2019-04-02 10:09

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

宜蘭縣長林姿妙就職100天 端出童玩升級等5大施政亮點

2019-04-03 11:15

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

桃園彩色海芋季明天登場賞花 警方交通管制措施看這裡

2019-04-03 12:15

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42

挺朱立倫看板 高掛新北板橋大馬路

2019-04-03 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top