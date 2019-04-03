竹山開辦幸福巴士 周末傍晚補客運班次不足

2019-04-03 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投縣竹山鎮4月起至12月先引進升級版的幸福巴士，每周末五、六、日三天傍晚，選在客運業者最不願加開的時段，安排竹山往返林內火車站的接駁公車，每天來回各3班，解決鎮民外出就學就業，返鄉時最受抱怨的的交通不便困難。

鎮長陳東睦表示，竹山原本有台西、彰化客運經營路線，但搭乘人數日益減少，業者面臨經營成本考量，逐步減班下，讓鎮民外出就業及就學都非常不方便，鎮公所決定延續過去一度開辦「民行公車」的計畫，與業者協調後， 決定4月至12月開辦幸福巴士公車，每周五、六、日三天，傍晚由竹山農會延平辦事處出發3班次，往返林內火車站。

鎮公所指出，爭取行駛幸福巴士並延伸到竹山延平地區，就是希望更多人回家的路更加方便，畢竟竹山長久以來缺乏公路運輸，雖然有紫南宮及溪頭等重要景點，但遊客都只是借道路過，很少進入到市區觀光，只能就近先從接駁到林內火車站方式做起。