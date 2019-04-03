南投桐花陸續綻放 縣府邀賞花嚐客家美食

2019-04-03 13:38 中央社 南投縣3日電



「南投桐讚」系列活動13日起陸續在水里鄉、南投市、埔里鎮、草屯鎮登場，南投縣政府文化局邀縣民賞桐花、了解客家產業遊程、品嚐客家美食，還有客家歌唱比賽讓民眾秀歌喉。

每年4月到5月桐花陸續盛開，南投縣是桐花最早開花縣市之一，簇簇桐花點綴青山，在春夏交接季節裡飄散屬於客家的浪漫氣息，南投縣政府文化局13日到5月5日陸續在水里鄉、南投市、埔里鎮、草屯鎮舉辦客家桐花祭「南投桐讚」系列活動，邀民眾來賞花。

文化局今天在草屯鎮演藝中心舉辦宣傳記者會，文化局長林榮森說，「南投桐讚」精彩活動週末輪番在水里、南投、埔里、草屯登場，除邀民眾賞桐花，為推動客家文化與在地產業結合，活動也展示南投客庄六大產業遊程介紹，並提供客家美食供民眾品嚐，讓民眾藉客家產業遊程及客家美食，更認識客家文化。

文化局表示，系列活動13日首先在水里鄉民和村益則坑舉辦「不桐凡響，藝遊客庄」、20日在南投市唯心聖教易經大學舉辦「桐YOUNG南投」、21日在牛耳藝術渡假村及27日在小埔社客家文化園區辦理「桐花飛舞，悠遊客庄」、5月4日在草屯鎮演藝中心戶外廣場舉行「藝桐花現草屯之美」，客家歌謠歌唱比賽5月5日在文化局辦理決賽。