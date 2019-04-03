親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融次打席敲一壘安 連續4場出現安打

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋不攏，且即使蓋上也不夠嚴密，若是翻倒，內容物就會四逸，許多人還把錯怪在市長盧秀燕身上。

市議員李麗華上午開記者會向環保局反映此事，參加記者會的環保局廢棄物管理科長萬滋澤和廠商都當場表示，因為桶子是塑膠的，有可能因運送途中擠壓而變形，但只要市民發現桶子不好用，可以透過里辦公處更換新的，一定會換好的讓市民使用。

李麗華說，去年太平一位阿嬤在使用塑膠袋倒廚餘時，被回收車撞倒過世，她因此在議會建議前市長林佳龍應讓家家戶戶都有廚餘桶可用，前市府因此製作了這批廚餘桶，沒想到竟帶給這麼多市民不便，紛紛向她反映。

賴姓家庭主婦說，廚餘桶蓋子不好蓋，做家事時兩隻手都用，還不順手，且蓋了也並不會卡住，若是一倒了，東西就會四逸，現在蓋子已成孫子的飛盤。

萬滋澤說，廚餘桶以PP5號材質製作97萬個，發包經費9950萬元，目前桶子在原台中縣家戶都已送出，原台中市部分正發送北屯和西屯，即使民眾反映不好用，但因已發包，仍得送完。

媒體也質疑，明明生廚餘的處理產能尚不足，為何市府還要送廚餘桶給家戶？何況垃圾車並不是每路線都會收。萬滋澤說，目前台中市是全國已展開收廚餘的領先縣市，待後續的處理產能跟上來，就可以處理，先送廚餘桶仍有教育意義並能培養用戶習慣。

台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋...
台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋不攏，且即使蓋上也不夠嚴密，市議員李麗華（左三）上午開記者會質疑。記者黃寅／攝影
分享
台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋...
台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋不攏，且即使蓋上也不夠嚴密。記者黃寅／攝影
分享
台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋...
台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋不攏，且即使蓋上也不夠嚴密。記者黃寅／攝影
分享

廚餘台中市
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

逆境向上自強兒童 彰家扶表揚

2019-04-02 23:57

中科有iBike了…新設3站 前30分鐘免費

2019-04-02 23:48

擴星摘星／青創？文創？盼定位清楚

2019-04-02 23:45

勞工權益基金是什麼？台中申領不多 將多宣導

2019-04-02 23:43

協助青年創業增點增補助 台中擴大辦理摘星

2019-04-02 23:41

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

鞋破不敢說、老房膠帶補強 自強兒童克服逆境受表揚

2019-04-02 17:10

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

中科有iBike了 30分鐘內免費

2019-04-02 15:12

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

影／台中海巡艇巡邏 海豚家族伴遊

2019-04-02 12:00

與神同行！大甲媽遶境有Q版媽祖螢幕提供道路資訊

2019-04-02 11:50

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

清明連假到 中市府：小心日租套房違法不安全

2019-04-02 10:09

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

宜蘭縣長林姿妙就職100天 端出童玩升級等5大施政亮點

2019-04-03 11:15

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top