台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市府大手筆製作97萬個塑膠製的廚餘桶送給家戶，但是許多家庭主婦使用發現桶子蓋不攏，且即使蓋上也不夠嚴密，若是翻倒，內容物就會四逸，許多人還把錯怪在市長盧秀燕身上。

市議員李麗華上午開記者會向環保局反映此事，參加記者會的環保局廢棄物管理科長萬滋澤和廠商都當場表示，因為桶子是塑膠的，有可能因運送途中擠壓而變形，但只要市民發現桶子不好用，可以透過里辦公處更換新的，一定會換好的讓市民使用。

李麗華說，去年太平一位阿嬤在使用塑膠袋倒廚餘時，被回收車撞倒過世，她因此在議會建議前市長林佳龍應讓家家戶戶都有廚餘桶可用，前市府因此製作了這批廚餘桶，沒想到竟帶給這麼多市民不便，紛紛向她反映。

賴姓家庭主婦說，廚餘桶蓋子不好蓋，做家事時兩隻手都用，還不順手，且蓋了也並不會卡住，若是一倒了，東西就會四逸，現在蓋子已成孫子的飛盤。

萬滋澤說，廚餘桶以PP5號材質製作97萬個，發包經費9950萬元，目前桶子在原台中縣家戶都已送出，原台中市部分正發送北屯和西屯，即使民眾反映不好用，但因已發包，仍得送完。